«Слишком много лжеэкспертов». Мариничев о запрете говорить про коронавирус
Интернет-омбудсмен в беседе с НСН поддержал Минздрав в решении запретить медикам высказываться о COVID-19.
Министерство здравоохранения РФ разослало медицинским учреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии о COVID-19.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН поддержал инициативу.
«Эта новость буквально разделила людей на два лагеря. Одни уже нашли в этой информации элементы цензуры. Другие искренне обрадовались, потому что информационный фон уже переполнен сообщениями о коронавирусе, что создает определенную проблему. В частности, растет количество как реальных, так и лжеэкспертов, кто-то говорит по существу, кто-то вещает недостоверную информацию. И в данном случае я останусь в лагере тех, кто будет приверженцем правильности действий Минздрава», – сказал он в эфире НСН.
Также Дмитрий Мариничев в эксклюзивном интервью НСН назвал субъективным мнением рассуждения каждого россиянина об эффективности ношения масок в период пандемии.
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