Вирусолог: вакцинация спровоцирует новые мутации COVID-19

«У вирусов со структурой РНК часто происходят мутации, поскольку это не двойная спираль, как в ДНК, которая подстраховывает сама себя от ошибок. Вирус размножается постоянно. Он заражает новую клетку, в ней вырастает новая генерация вируса, которая из этой клетки выходит и заражает следующие клетки. Это нормальное явление. Только обычно болезнь протекает у людей достаточно быстро, а в случае с этой женщиной как-то не так работала иммунная система, и поэтому заболевание растянулось. Удивителен факт, что она так долго болела, а не мутации. Просто повезло, что у нее взяли два мазка с разницей в несколько месяцев и сопоставили. Это позволило отследить мутацию», - отметил он.

Чепурнов добавил, что вакцинация также провоцирует новые мутации.

«Вакцинировать людей принято не во время эпидемии, а в свободный период. Просто сейчас чрезвычайная ситуация и поэтому принимаются такие меры. Если человека провакцинировали, у него еще не развился иммунный ответ и он заболел, то развивающийся иммунитет может послужить селектирующим фактром для вируса. Это способствует мутации, потому что вирус старается обойти иммунный ответ», - заключил ученый.

Ранее эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН высказал мнение, что в России может быть несколько штаммов коронавируса.