Вирусолог: вакцинация спровоцирует новые мутации COVID-19
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины в эфире НСН объяснил, каким образом вирус мутирует в организме человека.
Россиянка со сниженным иммунитетом полгода болела COVID-19, в результате в ее организме развилось 18 новых мутаций коронавируса, пишет virological.org со ссылкой на российских ученых. Мутации удалось обнаружить благодаря сравнительному анализу мазков, взятых у пациентки весной и в конце лета.
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН объяснил, каким образом вирус мутирует в организме человека.
«У вирусов со структурой РНК часто происходят мутации, поскольку это не двойная спираль, как в ДНК, которая подстраховывает сама себя от ошибок. Вирус размножается постоянно. Он заражает новую клетку, в ней вырастает новая генерация вируса, которая из этой клетки выходит и заражает следующие клетки. Это нормальное явление. Только обычно болезнь протекает у людей достаточно быстро, а в случае с этой женщиной как-то не так работала иммунная система, и поэтому заболевание растянулось. Удивителен факт, что она так долго болела, а не мутации. Просто повезло, что у нее взяли два мазка с разницей в несколько месяцев и сопоставили. Это позволило отследить мутацию», - отметил он.
Чепурнов добавил, что вакцинация также провоцирует новые мутации.
«Вакцинировать людей принято не во время эпидемии, а в свободный период. Просто сейчас чрезвычайная ситуация и поэтому принимаются такие меры. Если человека провакцинировали, у него еще не развился иммунный ответ и он заболел, то развивающийся иммунитет может послужить селектирующим фактром для вируса. Это способствует мутации, потому что вирус старается обойти иммунный ответ», - заключил ученый.
Ранее эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН высказал мнение, что в России может быть несколько штаммов коронавируса.
Он отметил, что против них может быть бессильна разработанная в России вакцина. «Могут быть такие мутации, что вакцина не будет действовать. Могут быть штаммы с более тяжелым течением. Но, скорее всего, будет наоборот. Течение болезни будет более легкое, но заразность будет повышаться. Обычно так бывает», - пояснил ученый.
Ранее Юрин в эфире НСН рассказал, почему работники промышленных предприятий заражаются COVID-19 чаще других.
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