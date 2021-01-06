Когда будет спад? Вирусологи о развитии эпидемии COVID-19 в России
Специалисты считают, что мутация коронавируса может создать дополнительные сложности для ученых, так как, возможно, им придется создавать новую вакцину и заново прививать россиян.
Эпидемия коронавируса пойдет на спад, если он не будет мутировать, считает кандидат мединских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Он добавил, что если геном вируса будет изменяться и инфекция станет сезонной, как грипп, то ученым придется создавать новую вакцину и прививать всех заново.
В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова назвала примерные сроки спада эпидемии. По ее словам, с учетом мутации можно ожидать заболеваемость до июня, при этом спад наступит весной.
В Роспотребнадзоре спад связывают с появлением иммунитета у 30% населения России. Замглавы ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов уверен, что при наличии антител у 60-70% россиян коронавирус исчезнет естественным путем.
Пока же коронавирус осложняет жизнь ученым из-за мутации. Новый штамм, появившийся в Великобритании, проник уже в 41 страну мира. По информации ВОЗ, сведений о заболевших «британским» вирусом в России пока не поступало.
Напомним, что вакцинация «Спутник V» в России началась еще в 2020 году.
Как рассказал в эфире НСН ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов, существенный эффект от вакцинации будет заметен к лету.
Вирусолог оценил, когда можно будет сказать, что Россия победила коронавирус и эпидемия завершена. «Это произойдет, если под новых заболевших не придется выделять отдельные больницы и перепрофилировать действующие. Победа - это возвращение к прежнему образу жизни без ограничительных мер», - уточнил Чепурнов.
В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН дал прогноз, будут ли новые волны эпидемии, и насколько они будут сопоставимы с первыми двумя.
«Весной были цветочки, а осенью - ягодки. Осенняя волна была в 3-4 раза выше весенней, но система здравоохранения адаптировалась к этому. Опыт пандемий прошлых лет, например, испанки, говорит о том, что бывает три волны, а вторая - самая тяжелая. Это как раз то, что мы переживаем сейчас. Скорее всего, третья волна будет следующей осенью, и она будет легкой. Может быть, даже меньше, чем весенняя», - считает иммунолог.
Ранее ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.
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