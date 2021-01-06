Когда будет спад? Вирусологи о развитии эпидемии COVID-19 в России

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова назвала примерные сроки спада эпидемии. По ее словам, с учетом мутации можно ожидать заболеваемость до июня, при этом спад наступит весной.



В Роспотребнадзоре спад связывают с появлением иммунитета у 30% населения России. Замглавы ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов уверен, что при наличии антител у 60-70% россиян коронавирус исчезнет естественным путем.



Пока же коронавирус осложняет жизнь ученым из-за мутации. Новый штамм, появившийся в Великобритании, проник уже в 41 страну мира. По информации ВОЗ, сведений о заболевших «британским» вирусом в России пока не поступало.



Напомним, что вакцинация «Спутник V» в России началась еще в 2020 году.

Как рассказал в эфире НСН ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов, существенный эффект от вакцинации будет заметен к лету.



Вирусолог оценил, когда можно будет сказать, что Россия победила коронавирус и эпидемия завершена. «Это произойдет, если под новых заболевших не придется выделять отдельные больницы и перепрофилировать действующие. Победа - это возвращение к прежнему образу жизни без ограничительных мер», - уточнил Чепурнов.



В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН дал прогноз, будут ли новые волны эпидемии, и насколько они будут сопоставимы с первыми двумя.