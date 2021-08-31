Китай не исключил завоз коронавируса в Ухань через полуфабрикаты
Китайские эксперты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний призвали Всемирную организацию здравоохранения проверить версию завоза коронавируса в Ухань на упаковках с замороженными полуфабрикатами, пишет Global Times.
По данным издания, специалисты сравнили информацию о больных COVID-19 в Пекине и Даляне с образцами, собранными на упаковках с полуфабрикатами. Не исключено, что вирус мог быть завезен вместе с продуктами из другой страны или другого района Китая. Допускается, что вспышка заболевания в Ухане могла иметь завозной характер.
Напомним, американские разведывательные службы анализируют генетические данные о вирусах, изучавшихся в лаборатории Уханьского института вирусологии. Это могло произойти в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.
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