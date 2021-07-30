Источником локальной вспышки COVID-19 в Китае стал самолет из Москвы

В центре заявили, что, скорее всего, уборщица нарушила правила личной профилактики после уборки воздушного судна. После этого начали заражаться и другие сотрудники международного аэропорта Лукоу.

О вспышке в Нанкине было объявлено 20 июля. Общее число заражений по данным на 29 июля составило 185 случаев. Сейчас работа аэропорта временно приостановлена. Ограничено движение и других видов транспорта.

С прошлой недели в Нанкине началось массовое тестирование на коронавирус всех жителей города (более 9 млн человек), передает ТАСС. Власти попросили жителей не выезжать из города без неотложной надобности.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса могло быть следствием «чрезвычайного случая в лаборатории», передает РИА ФАН. Он призвал Китай обеспечить «прозрачность» в доступе к данным о своих исследованиях вирусов.

