Источником локальной вспышки COVID-19 в Китае стал самолет из Москвы

Источником локальной вспышки коронавируса в китайском городе Нанкине началось с инфицирования уборщицы после санитарной обработки самолета, выполнившего рейс авиакомпании Air China из Москвы.

Об этом заявил замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе.

Самолет прибыл из России в Китай 10 июля, теперь вспышка инфекции зафиксирована уже 26 китайских городах, сообщает информационный ресурс Paper.

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В центре заявили, что, скорее всего, уборщица нарушила правила личной профилактики после уборки воздушного судна. После этого начали заражаться и другие сотрудники международного аэропорта Лукоу.

О вспышке в Нанкине было объявлено 20 июля. Общее число заражений по данным на 29 июля составило 185 случаев. Сейчас работа аэропорта временно приостановлена. Ограничено движение и других видов транспорта.

С прошлой недели в Нанкине началось массовое тестирование на коронавирус всех жителей города (более 9 млн человек), передает ТАСС. Власти попросили жителей не выезжать из города без неотложной надобности.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса могло быть следствием «чрезвычайного случая в лаборатории», передает РИА ФАН. Он призвал Китай обеспечить «прозрачность» в доступе к данным о своих исследованиях вирусов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКитай
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