«Они не боги». Репродуктологов заподозрили в материальной заинтересованности
Защищать суррогатное материнство – странная позиция с душком материальных интересов, считают в комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ.
Первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в пресс-центре НСН предположил, что врачи, которые выступают за суррогатное материнство, могут быть в этом заинтересованы финансово.
«Репродуктологи, которые выступают за суррогатное материнство, хотят заменить Бога и определять, кому рождаться, а кому нет, какой цвет глаз, какой цвет кожи должен быть. Потому что вся эта история идет именно в эту сторону – с искусственными матками, выбором пола, редактированием генома. Вот что нас ждет. Но это не божественная, а довольно странная позиция с душком материальных интересов. Запрету подлежит коммерциализация этой истории, потому что, если говорить напрямую, - это продажа детей. Патриарх об этом как раз и говорит, что с духовной точки зрения церковь суррогатное материнство принять не может, а в отношении светской власти он сказал, что необходимо прекратить торговлю детьми», - заявил Пожигайло.
Ранее глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко в комментарии НСН заявила, что не поддерживает закон, разрешающий иностранцам пользоваться в России программой суррогатного материнства.
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