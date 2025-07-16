Идее компенсировать полицейским сумму взятки за отказ от нее предрекли абсурдный финал
Полицейские могут начать злоупотреблять законом, если разрешить им получать компенсацию за отказ от взятки, заявил НСН Игорь Суслов.
Чтобы снизить уровень коррупции в полиции, необходимо создать справедливую систему оплаты труда, а не мотивировать сотрудников получением денег за отказ от взятки, сказал НСН глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов.
В Ростовской области полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. «В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», — рассказал начальник ГУМВД России по Ростовской области Александр Речицкий. При этом в отношении тех, кто взятку предлагал, никаких поблажек не действует — на них возбуждают уголовное дело. Как сообщил Речицкий, только за последние два месяца в регионе возбуждено более 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Суслов заявил, что эта политика может привести к неприятным последствиям.
«В принципе, это хорошая идея, если человек предложил тебе 50 тысяч рублей, а ты отвез его в отдел и получил эти деньги официально. Проблема в том, что неплохое начинание могут довести до абсурда. Здесь много подводных камней: к сожалению, у нас нет конкурса на должность полицейского, в органы берут всех. Среди этих людей могут оказаться те, кто начнут обвинять людей во взяткодаче, чтобы получить деньги себе. С другой стороны, сотрудники могут начать сами предлагать дать им взятку, а потом арестовывать людей. Палка о двух концах: либо будут провоцировать, либо могут ловить невиновных. Компенсация может также привести к злоупотреблениям, когда начальство начнет забирать эти суммы, а не отдавать сотрудникам», — отметил он.
По его словам, альтернативным способом борьбы с коррупцией могло бы стать реформирование системы оплаты труда.
«Куда лучше было бы создать систему, при которой сотруднику полиции вообще не надо брать взятки, чтобы человек дорожил своим местом и должностью. Или он должен получать столько и иметь такие условия работы, при которых процесс получения был бы невозможен. У нас сейчас сотрудник получает от 30 до 100 тысяч — конечно, заманчиво, когда предлагают заработать месячную зарплату за один день. Даже если кого-то и ловят, то по возвращении на свободу такие люди спокойно и хорошо живут на гражданке. Нет никакой мотивации для службы, кроме как денежной. Если ты отслужил в органах минимум десять лет, то только тогда ты можешь встать в очередь на денежную субсидию для покупки жилья. А получить это пособие — это из области фантастики. Нет никаких льгот и гарантий. Пенсия сейчас тоже нищенская и мизерная, что она есть, что ее нет — максимум 15 тысяч рублей за то, что ты отслужил 20 лет, и тебе дальше приходится работать. Не создается условий, чтобы удерживать сотрудников на работе, они не дорожат службой», — заключил собеседник НСН.
Ранее Суслов допустил работу дознавателей без высшего образования в МВД в эфире НСН.
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