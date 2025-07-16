В Ростовской области полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. «В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», — рассказал начальник ГУМВД России по Ростовской области Александр Речицкий. При этом в отношении тех, кто взятку предлагал, никаких поблажек не действует — на них возбуждают уголовное дело. Как сообщил Речицкий, только за последние два месяца в регионе возбуждено более 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Суслов заявил, что эта политика может привести к неприятным последствиям.

«В принципе, это хорошая идея, если человек предложил тебе 50 тысяч рублей, а ты отвез его в отдел и получил эти деньги официально. Проблема в том, что неплохое начинание могут довести до абсурда. Здесь много подводных камней: к сожалению, у нас нет конкурса на должность полицейского, в органы берут всех. Среди этих людей могут оказаться те, кто начнут обвинять людей во взяткодаче, чтобы получить деньги себе. С другой стороны, сотрудники могут начать сами предлагать дать им взятку, а потом арестовывать людей. Палка о двух концах: либо будут провоцировать, либо могут ловить невиновных. Компенсация может также привести к злоупотреблениям, когда начальство начнет забирать эти суммы, а не отдавать сотрудникам», — отметил он.