В профсоюзе полиции раскрыли главную опасность базы владельцев оружия
Общая база владельцев оружия столкнется с утечками информации, из-за которых мошенники узнают, у кого, где и какое оружие хранится, заявил НСН Михаил Пашкин.
Если МВД и Росгвардия объединят данные о владельцах оружия, то она моментально окажется в руках у мошенников, рассказал НСН глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин.
Единая федеральная платформа, где будут храниться данные о всем гражданском и служебном оружии, появится в России. Такой законопроект одобрил кабмин. Еще в 1996 году в стране уже был такой кадастр, но он существовал в законодательстве как «сборник систематизированных сведений». Его юридический статус был не определен. Включение же данных в будущий федеральный реестр будет основанием для оборота того или иного вида оружия на территории России, сообщили «Известия». Эксперт увидел в этой идее ряд проблем.
«Сейчас весь оборот оружия контролируют участковые в МВД, а Росгвардия дает разрешение на покупку. Базы у этих ведомств разные, а если будет создана общая, то ее 100% украдут мошенники, которые будут знать все о том, у кого какое оружие и где хранится. Это совершенно непонятная инициатива. Неясно и то, кто будет заведовать общей базой, кто ей начнет пользоваться, и от кого она утечет. Если такая база и нужна, то пусть она будет закрытой и под контролем ФСБ, чтобы никто не узнал, у кого дома хранится оружие и какое», — сказал собеседник НСН.
По словам Пашкина, утечка базы владельцев оружия чревата страшными последствиями.
«Еще есть и наградное оружие. Большой вопрос в том, захотят ли награжденные им люди, чтобы их вносили в какую-то общую базу? Сначала надо навести порядок в выдаче разрешений на приобретение оружия, а потом уже говорить о создании единой платформы. Еще раз повторюсь: в случае утечки информации любой злоумышленник сможет залезть к соседу, когда он уедет, и взять для своих целей его ружье», — заключил он.
Ранее Пашкин заявил НСН, что у сотрудников МВД России сейчас крайне мало льгот, в совокупности с низкими зарплатами это отпугивает новых сотрудников.
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