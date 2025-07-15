Единая федеральная платформа, где будут храниться данные о всем гражданском и служебном оружии, появится в России. Такой законопроект одобрил кабмин. Еще в 1996 году в стране уже был такой кадастр, но он существовал в законодательстве как «сборник систематизированных сведений». Его юридический статус был не определен. Включение же данных в будущий федеральный реестр будет основанием для оборота того или иного вида оружия на территории России, сообщили «Известия». Эксперт увидел в этой идее ряд проблем.

«Сейчас весь оборот оружия контролируют участковые в МВД, а Росгвардия дает разрешение на покупку. Базы у этих ведомств разные, а если будет создана общая, то ее 100% украдут мошенники, которые будут знать все о том, у кого какое оружие и где хранится. Это совершенно непонятная инициатива. Неясно и то, кто будет заведовать общей базой, кто ей начнет пользоваться, и от кого она утечет. Если такая база и нужна, то пусть она будет закрытой и под контролем ФСБ, чтобы никто не узнал, у кого дома хранится оружие и какое», — сказал собеседник НСН.