Драпеко заявила, что желающие вернуться в Россию артисты должны покаяться
Артисты, уехавшие из России после начала спецоперации на Украине, прежде чем вернуться на родину должны покаяться перед народом. Об этом сайту aif.ru заявила киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко.
По её словам, В настоящее время Россия является самым безопасным местом на планете.
«Если эти артисты не «донатили» ВСУ, то пусть возвращаются», - заключила парламентарий.
Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что россиянам вместо покупки дорогих билетов на концерты звёзд шоу-бизнеса следует направить эти деньги на поддержку спецоперации, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru