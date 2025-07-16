Драпеко заявила, что желающие вернуться в Россию артисты должны покаяться

По её словам, В настоящее время Россия является самым безопасным местом на планете.

«Если эти артисты не «донатили» ВСУ, то пусть возвращаются», - заключила парламентарий.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что россиянам вместо покупки дорогих билетов на концерты звёзд шоу-бизнеса следует направить эти деньги на поддержку спецоперации, сообщает RT.