Конкурент Таиланду: Туроператоры ждут прямые рейсы из Москвы в Мьянму

С прямыми рейсами из Москвы Мьянма составит конкуренцию Вьетнаму и Таиланду, так как там дешевые отели, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Только прямые рейсы из Москвы помогут увеличить туристический поток в Мьянму, без этого полеты туда долгие и дорогие, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

С июля Мьянма продлила безвизовый въезд для российских туристов на срок до 30 дней еще на один год. По оценке туроператоров, это мера не повлияет на турпоток: страна еще не до конца восстановилась после произошедшего 28 марта этого года сильного землетрясения с эпицентром недалеко от популярного у туристов города Мандалай. Спрос на направлении в связи с этим снижен. Мурадян отметил, что продление безвизового режима не увеличит турпоток.

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«Турпоток туда не растет, так как нет прямого авиасообщения с основными хабами в центральной части России. Периодически летает их национальный перевозчик через Новосибирск, что не совсем удобно для основного туристического потока. Последствия землетрясения не затронули туристические зоны Мьянмы, пострадала только столица. Поэтому продление безвизового режима – это приятная мера, но без прямого рейса из Москвы количественных изменений не будет. Сейчас летать дорого и сложно», - объяснил он.

По словам Мурадяна, с прямыми рейсами из Москвы Мьянма составит конкуренцию Вьетнаму и Таиланду, так как там приятные цены на гостиницы.

«Цены на туры в Мьянму не снизились, так как основные затраты – это логистические. Страна, несмотря на информационное поле, привлекательна для туристов. Она ничем не отличается от Вьетнама, Таиланда. Есть вся необходимая инфраструктура, большая береговая линия, комфортные пляжи. Туристы из путешествия возвращаются довольными. Страна готова к росту туристического потока. Главное преимущество курорта – дешевые гостиницы, которые в среднем стоят от пяти до 25 долларов за ночь. Поэтому это конкурент Таиланду и Вьетнаму», - рассказал собеседник НСН.

Ранее гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил НСН, что Малайзия — новое туристическое направление, которое будет интересно россиянам, а цены не сильно отличаются от путешествия в Таиланд.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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