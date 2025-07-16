Только прямые рейсы из Москвы помогут увеличить туристический поток в Мьянму, без этого полеты туда долгие и дорогие, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

С июля Мьянма продлила безвизовый въезд для российских туристов на срок до 30 дней еще на один год. По оценке туроператоров, это мера не повлияет на турпоток: страна еще не до конца восстановилась после произошедшего 28 марта этого года сильного землетрясения с эпицентром недалеко от популярного у туристов города Мандалай. Спрос на направлении в связи с этим снижен. Мурадян отметил, что продление безвизового режима не увеличит турпоток.