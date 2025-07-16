Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом

В подкасте издания New York Post он рассказал, что после конфликта попытался связаться с Маском и отправил ему длинное сообщение, которое до адресата не дошло.

«Я пытаюсь быть миротворцем... Я хотел, чтобы он и президент помирились... Я с нетерпением жду личной встречи с ним, мы должны уладить отношения», - указал Джонсон.

Ранее Маск раскритиковал масштабный законопроект о сокращении федеральных расходов, что стало началом его ссоры с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

