Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом

Американский бизнесмен Илон Маск после ссоры с главой Белого дома Дональдом Трампом сменил номер телефона. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Трамп назвал Маска «железнодорожной катастрофой»

В подкасте издания New York Post он рассказал, что после конфликта попытался связаться с Маском и отправил ему длинное сообщение, которое до адресата не дошло.

«Я пытаюсь быть миротворцем... Я хотел, чтобы он и президент помирились... Я с нетерпением жду личной встречи с ним, мы должны уладить отношения», - указал Джонсон.

Ранее Маск раскритиковал масштабный законопроект о сокращении федеральных расходов, что стало началом его ссоры с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:КонфликтИлон МаскДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры