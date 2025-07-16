Володин предложил сделать бесплатными детские сады в селах
Детские сады, а также горячее питание в средней школе в селах, следует сделать бесплатными. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В рамках правительственного часа он напомнил, что коэффициент рождаемости на селе, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всего 1,6. При этом условия жизни в сельской местности тяжелее.
«Давайте мы посмотрим... может быть, для тех, кто проживает на селе, сделаем детский садик бесплатным, горячее питание сделаем не только для начальной школы, но для всей школы», - призвал Володин.
Ранее председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи» Дмитрий Пекуровский заявил «Радиоточке НСН», что молодёжь хочет жить в селе, потому что там спокойнее и имеется душа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru