Володин предложил сделать бесплатными детские сады в селах

В рамках правительственного часа он напомнил, что коэффициент рождаемости на селе, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всего 1,6. При этом условия жизни в сельской местности тяжелее.

«Давайте мы посмотрим... может быть, для тех, кто проживает на селе, сделаем детский садик бесплатным, горячее питание сделаем не только для начальной школы, но для всей школы», - призвал Володин.

Ранее председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи» Дмитрий Пекуровский заявил «Радиоточке НСН», что молодёжь хочет жить в селе, потому что там спокойнее и имеется душа.