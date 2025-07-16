Певец и композитор Юрий Лоза, ставший одним из хедлайнеров Всероссийского фестиваля бардовской песни в Самарской области, в интервью НСН объяснил, почему этот фестиваль уже нельзя считать Грушинским.

Грушинский фестиваль авторской песни не проводился с 2023 года, в 2025-м власти Самарской области провели конкурс, по итогам которого его новым организатором стал Самарский союз молодежи. При этом «Груша» сменила название, а сам фестиваль прошел у Мастрюковских озер в начале июля. Лоза признался, что запутался в происходящем.