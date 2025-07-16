«Барды за забором!»: Лоза рассказал о парадоксах заменившего «Грушу» фестиваля
Музыкант Юрий Лоза сказал в эфире НСН, что был поражен количеством зрителей и детей, но так и не понял, где выступали барды, которых не пустили ни на главную сцену, ни на «гитару» на воде.
Певец и композитор Юрий Лоза, ставший одним из хедлайнеров Всероссийского фестиваля бардовской песни в Самарской области, в интервью НСН объяснил, почему этот фестиваль уже нельзя считать Грушинским.
Грушинский фестиваль авторской песни не проводился с 2023 года, в 2025-м власти Самарской области провели конкурс, по итогам которого его новым организатором стал Самарский союз молодежи. При этом «Груша» сменила название, а сам фестиваль прошел у Мастрюковских озер в начале июля. Лоза признался, что запутался в происходящем.
«Понять, что там происходит, было невозможно: кто за что отвечает, кто что проводит, как это все финансируется, как это все планируется. Ясно лишь то, что это стала очень большая структура. Сейчас это совсем не то, с чего все начиналось, когда барды собирались и приходили на эту "гитару". Там построили домики, корпуса, столовые. Сейчас это большой кластер. Я был поражен огромным количеством людей, которые до сих пор поддерживают это, приезжают, получают удовольствие. Я был поражен огромным количеством детей, которые там были, но не понял, что они делали. Были и дети, которые пели бардовские программы, но в любом случае это уже не Грушинский фестиваль, а что-то другое», - заинтриговал Лоза.
Он также рассказал об «артистах, которых никто не видел».
«Я был в домике, напротив была площадка, где выступала куча народу. Я спрашиваю: кто из этих бардов будет на главной площадке? Мне говорят: никто, а там выступало не менее десятка приличных и достойных исполнителей. Но как же люди едут на фестиваль, если они не будут выступать ни на одной из главных сцен – ни на основной, ни на "гитаре" на воде? Мне ответили: так и едут. Более того, мне сказали, что есть независимые барды, которые живут за забором. Ты приезжаешь и видишь, что люди ходят с гитарами, но они вообще не участвуют в основной программе. Все они были на Грушинском, но никто их видел», - заключил собеседник НСН.
По данным правительства Самарской области Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах собрал в 2025 году более 30 тысяч участников.
Ранее Юрий Лоза в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что смена организаторов Грушинского фестиваля связана с событиями 2023 года, когда на главную сцену не пустили исполнителей патриотических песен.
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