Работодатели оценивают бренд вуза соискателей, так как это подразумевает, что у человека есть потенциал для профессионального развития, но спустя пять лет уже никто не смотрит на вуз, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Ректор МГУ Виктор Садовничий выступил против инициативы Минобрнауки по включению в дипломы перечня профессий, доступных выпускникам. По его словам, такая детализация может ограничить карьерные возможности молодых специалистов в будущем. Захаров согласился с ректором МГУ.