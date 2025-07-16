Глава SuperJob: Работодатели смотрят на «бренд вуза» только первые пять лет

Основатель портала SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН назвал странной инициативу Минобрнауки по включению в дипломы перечня профессий, по которым может работать выпускник.

Работодатели оценивают бренд вуза соискателей, так как это подразумевает, что у человека есть потенциал для профессионального развития, но спустя пять лет уже никто не смотрит на вуз, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Ректор МГУ Виктор Садовничий выступил против инициативы Минобрнауки по включению в дипломы перечня профессий, доступных выпускникам. По его словам, такая детализация может ограничить карьерные возможности молодых специалистов в будущем. Захаров согласился с ректором МГУ.

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«Для выпускников или еще учащихся молодых людей бренд вуза важен. Работодатели обращают на это внимание, потому что одно дело, когда человек учится в Физтехе, другое – в неизвестном вузе каком-то. Есть вузы, куда сложно поступить и сложно учиться. Само наличие такого диплома уже подразумевает, что у человека есть достаточно большой потенциал для профессионального развития. Лет через пять после окончания вуза уже никто не обращает особого внимания на это, оценивают уже, чего человек добился после окончания вуза», - отметил он.

По словам Захарова, на какие-то детали диплома компании не смотрят, а талантливый выпускник может проявить себя в сотнях профессий.

«Что касается внесения потенциальных специальностей в диплом, это странная инициатива, избыточная. На это точно никто смотреть не будет, специалисты могут называться по-разному. Человек, который закончил факультет хорошего вуза может проявить себя в сотнях специальностей. Плюс всегда появляются какие-то новые и комбинированные специальности», - добавил собеседник НСН.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости сократить приём в столичные вузы абитуриентов из регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
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