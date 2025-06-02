«Раньше школа была местом, где воспитывали людей, а теперь школа оказывает образовательные услуги. Если раньше подросток понимал, что, придя в школу, он должен что-то делать (в первую очередь для себя), что учитель — это человек, который поставлен над ним, то сейчас подросток, приходя в школу, считает, что ему все должны. То же самое распространяется и на все остальное. Например, на детей нельзя кричать, им нельзя делать замечания, сейчас правит вседозволенность, которая всегда порождает преступность. Кроме того, некому работать участковыми и инспекторами по делам несовершеннолетних. Участковые завалены бумажной работой, а инспекторы по делам несовершеннолетних в первую очередь занимаются теми, кто стоит на учете, кто уже попал в поле зрения органов внутренних дел. Да и методов воздействия на малолетних правонарушителей у них немного — разговоры действуют далеко не на всех, рычагов влияния нет. Раньше была спецшкола, и все понимали, что порядки там как на зоне для малолетних, туда попадали дети даже из влиятельных семей. А сейчас у нас культ денег — “золотая молодежь” уверена, что богатые родители “отмажут”, да и дети готовы на любые преступления ради денег. В обществе нужно воспитывать нетерпимость к правонарушениям», — сказал Суслов.

Собеседник НСН отметил, что особо остро нехватка кадров ощущается среди сотрудников патрульно-постовой службы, при этом зарплаты у правоохранителей крайне низкие.

«В свое время достаточно хорошо работала патрульно-постовая служба, которой сейчас почти нет — на территорию отдела выходят не больше двух экипажей. Этого крайне мало. Одно наличие сотрудников в форме на улице — уже профилактика правонарушений, на глазах у них красть никто не будет. Но никаких мер для улучшения ситуации не предпринимается, а денежное содержание сотрудников в последний раз индексировалось лет пять назад», — подытожил он.

В СК отмечают, что из 21069 несовершеннолетних преступников, выявленных в 2024 году, 15500 — учащиеся и студенты, 4000 ранее совершали преступления, 1400 — ранее судимы. Чаще всего подростки совершают преступления в республиках Карелия и Коми, реже всего — в Москве и Чеченской Республике.

Ранее член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева заявила, что дети самостоятельно не способны противостоять влиянию мошенников, потому не должны отвечать за преступления, совершенные под влиянием преступников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

