«С вейпом в спортзал»: Нарколог заявил о тревожном росте популярности курения

Очень много россиян стали курить электронные сигареты и вейпы, они берут их с собой даже в спортзал, рассказал психиатр, нарколог Александр Ковтун в разговоре с НСН.

Ранее исследование системы сервисов «Контур.Маркет» показало, что россияне стали покупать гораздо меньше сигарет в этом году по сравнению с прошлым, в летний период снижение достигало 22% в годовом выражении. За прошедшую весну продажи сократились на 19%, а за зиму – на 16%, подсчитали аналитики на основе 45 миллионов чеков. Ковтун отметил, что не заметил резкого снижения количества курящих.