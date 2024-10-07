«С вейпом в спортзал»: Нарколог заявил о тревожном росте популярности курения
Часть молодежи отказывается от курения, но в целом люди продолжают употреблять разные формы табака, отметил в эфире НСН Александр Ковтун.
Очень много россиян стали курить электронные сигареты и вейпы, они берут их с собой даже в спортзал, рассказал психиатр, нарколог Александр Ковтун в разговоре с НСН.
Ранее исследование системы сервисов «Контур.Маркет» показало, что россияне стали покупать гораздо меньше сигарет в этом году по сравнению с прошлым, в летний период снижение достигало 22% в годовом выражении. За прошедшую весну продажи сократились на 19%, а за зиму – на 16%, подсчитали аналитики на основе 45 миллионов чеков. Ковтун отметил, что не заметил резкого снижения количества курящих.
«Замечаю, что очень много людей курят электронные сигареты, вейпы. Даже посещая фитнес-клуб, я вижу, что люди, вроде как бы позанимавшись спортом, оздоровившись, при этом берут с собой прямо в зал вейпы, электронные сигареты и периодически вдыхают табачный дым. Наверное, уже 10 лет, как это ярко заметно. Форма употребления табака изменилась. Часть молодежи, конечно, отказывается от курения. Но часть по-прежнему, как и раньше, поддается веянию своей субкультуры молодежной. Если кто-то в среде потребляет никотин, курит, будь то электронные секреты, вейпы, другие способы... То они так же пробуют, так же носят их в сумочках, в портфелях. К сожалению, ничего не меняется», – сказал Ковтун.
Он также отметил, что рост цен в конечном итоге не влияет на отказ от курения.
«Рост цен, как правило, вначале влияет, люди меньше выкуривают сигарет, чем раньше. Но постепенно происходит адаптация к ценам, и все встает на свои места. Помню, в конце 90-х случился кризис, и люди, которые курили импортные сигареты, перешли на дешевые аналоги. Прошло полгода, и все вернулось на свои круги, как и сейчас», – добавил собеседник НСН.
Ранее глава Союза потребителей Петр Щелищ отметил в беседе с НСН, что проблему курения молодежи не решить запретами, это только спровоцирует интерес и рост нелегального рынка.
В середине июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме «Здоровое общество» сообщала, что число курильщиков в России сократилось почти в два раза с 2009 года. По ее словам, доля потребляющих никотиносодержащую продукцию уменьшилась с 40 до 19%, передает «Радиоточка НСН».
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