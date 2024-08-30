«Опаснее, чем сигареты»: Эксперт Минздрава рассказала о EVALI и болезнях любителей вейпов
Ароматические вещества в вейпах очень токсичны для легких — помимо новой болезни EVALI, они провоцируют обострения бронхиальной астмы, хронические бронхиты и другие заболевания, сказала НСН Маринэ Гамбарян.
В электронных сигаретах содержится гораздо более токсичный никотин, чем в обычных сигаретах, он быстрее вызывает привыкание и наносит удар по легким, сердцу и сосудам. Об этом НСН заявила пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян.
Минздрав России ранее сообщил в своем Telegram-канале, что вейпы и электронные сигареты вызывают болезнь легких — EVALI. Для нее характерны высокая температура, общая слабость и недомогание, кашель, одышка и патологические изменения в легких. По словам Гамбарян, EVALI впервые была диагностирована в США, причем все заболевшие употребляли вейпы.
«Воздействие вейпов на организм человека, в частности, на легкие, зависит от дозы, частоты потребления, состава жидкости, даже от мощности атомайзера. EVALI — острое ингаляционное поражение легочной ткани, ассоциированное с потреблением вейпов и электронных сигарет. Диагноз был впервые поставлен в США. Статистика по болезни тоже велась в Штатах, в то время, когда там как раз бушевала эпидемия вейпов среди молодежи, школьников. Средний возраст заболевших составил примерно 20 лет. Было установлено, что все они за последние 40 дней употребляли вейпы», — сказала Гамбарян.
Собеседница НСН предупредила, что вред от вейпов порой даже сильнее, чем от обычных сигарет.
«Нужно было искать причины, почему молодые люди заболевали столь сильной двухсторонней пневмонией (обычная пневмония всегда бывает односторонней). К тому же непонятно было, чем ее лечить, — если это не бактериальная пневмония, то антибиотики бесполезны. Когда стали разбираться, выяснилось, что абсолютно все заболевшие использовали электронные сигареты, а в промывных жидкостях из бронхов пострадавших обнаруживались дериваты марихуаны, ацетат витамина Е (синтетический витамин Е), никотин и другие вещества, попавшие туда с аэрозолями электронных сигарет. Аэрозоли электронных сигарет очень токсичны для органов дыхания: различные вкусно пахнущие и сладкие на вкус ароматизаторы в вейпах вызывают воспалительные заболевания в бронхах и легких, ухудшение течения бронхиальной астмы, хронических бронхитов, хронической обструктивной болезни легких. Порой вейпы вредят даже сильнее, чем обычные сигареты», — добавила эксперт.
В заключение Гамбарян объяснила, почему вейпы быстрее вызывают привыкание, чем обычные сигареты.
«Электронные сигареты содержат синтетический никотин, порой это сульфат никотина — крайне токсичное вещество. Даже IQOS, которые позиционируются как табачный продукт, где табак только нагревается, а не горит (что тоже заведомая ложь, потому как температура нагрева достигает 350 градусов), тоже содержат в два раза больше никотина, в том числе синтетического, чем обычные сигареты. Кроме того, синтетический никотин, поставляясь в составе аэрозоля быстрее, чем в составе табачного дыма, проникает в кровь через слизистую оболочку рта и быстрее достигает мозга. У него совершенно другая фармакокинетика, чем у никотина, поставляемого в составе табачного дыма. К тому же многим курильщикам вейпы не приносят должного удовлетворения, и они потребляют их в больших количествах, чем сигареты, или в сочетании с курением обычных сигарет, причиняя двойной вред организму. Вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака приводят к тем же сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниям по тем же механизмам, что и обычные сигареты, они повреждают ДНК и в долгосрочной перспективе могут вызвать инфаркты, инсульты, импотенцию, рак», — подытожила она.
Ранее Гамбарян заявила, что запрет на добавки к вейпам может помочь защитить здоровье граждан, детей и подростков.
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