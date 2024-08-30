«Опаснее, чем сигареты»: Эксперт Минздрава рассказала о EVALI и болезнях любителей вейпов

В электронных сигаретах содержится гораздо более токсичный никотин, чем в обычных сигаретах, он быстрее вызывает привыкание и наносит удар по легким, сердцу и сосудам. Об этом НСН заявила пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян.

Минздрав России ранее сообщил в своем Telegram-канале, что вейпы и электронные сигареты вызывают болезнь легких — EVALI. Для нее характерны высокая температура, общая слабость и недомогание, кашель, одышка и патологические изменения в легких. По словам Гамбарян, EVALI впервые была диагностирована в США, причем все заболевшие употребляли вейпы.