Ученые выяснили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее, чем сигареты

Согласно данным, самым опасным для здоровья мозга выступает сочетание двух этих вредных привычек. Специалисты установили, что у добровольцев, которые делали от 10 до 20 затяжек в день с помощью электронных испарителей, когнитивные способности были на 9,2% ниже, чем у некурящих. При совершении более 20 затяжек ежедневно показатели снижались на 13,7%.

В исследовании приняли участие 405 испаноязычных студентов. Их проинструктировали пройти тест Montreal Cognitive Assessment (MoCA), который широко используется для скрининга когнитивных нарушений.

Ранее сообщалось, что курение вейпов может привести к диабету. Отмечалось, что электронные сигареты самым негативным образом влияют на эндокринную систему человека, нарушая выработку половых гормонов, гормонов щитовидной железы и инсулина, передает «Радиоточка НСН».

