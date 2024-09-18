Ученые выяснили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее, чем сигареты
Ученые из Католического университета Сантьяго-де-Гуаякиль выяснили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее, чем курение обычных сигарет. Соответствующие результаты исследования были представлены на 149-м ежегодном собрании Американской неврологической ассоциации.
Согласно данным, самым опасным для здоровья мозга выступает сочетание двух этих вредных привычек. Специалисты установили, что у добровольцев, которые делали от 10 до 20 затяжек в день с помощью электронных испарителей, когнитивные способности были на 9,2% ниже, чем у некурящих. При совершении более 20 затяжек ежедневно показатели снижались на 13,7%.
В исследовании приняли участие 405 испаноязычных студентов. Их проинструктировали пройти тест Montreal Cognitive Assessment (MoCA), который широко используется для скрининга когнитивных нарушений.
Ранее сообщалось, что курение вейпов может привести к диабету. Отмечалось, что электронные сигареты самым негативным образом влияют на эндокринную систему человека, нарушая выработку половых гормонов, гормонов щитовидной железы и инсулина, передает «Радиоточка НСН».
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