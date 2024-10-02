«На кого смотрят?»: Законодательные запреты только усилят интерес подростков к курению
К проблеме подросткового курения необходимо подходить с другой стороны, понять причины и обратить внимание на героев, которые являются для них примером, заявил НСН Петр Щелищ.
Проблему курения молодежи не решить запретами, это только спровоцирует интерес и рост нелегального рынка. Об этом в беседе с НСН рассказал глава Союза потребителей Петр Щелищ.
В Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления и кальянов россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Цель инициативы — сократить число курящих среди молодого поколения и снизить расходы на их лечение, которое обходится в сумму более одного триллиона рублей ежегодно. Щелищ заявил, что подобная мера контрпродуктивная.
«Это не совсем новая идея, но я отношусь негативно, потому что считаю, что законодательными запретами эту проблему не решишь. Проблема действительно реальная и актуальная, и надо все делать для того, чтобы в юности не начинали курить. Я сам курил большую часть своей жизни и не сомневаюсь, что сократил эту жизнь. Сейчас я с этим завязал и благодаря этому жив и работоспособен. Но такими запретами в подростковом возрасте можно только скорее спровоцировать интерес к курению и желанию запретного плода. Конечно они все равно достанут. Это будет стимулировать нелегальный рынок. Если есть неудовлетворенный спрос, то появится предложение и оно будет насыщаться нелегальными табачными изделиями», - рассказал он.
По его словам, важно понять, по какой причине молодые люди начинают курить. По мнению Щелища, большую роль играет окружение и современные ролевые модели.
«То есть речь идет еще и о том, что это будут взрослые 40-45 летние люди, им не будут продавать сигареты, потому что они родились в то время, когда законом было запрещено. Я вот изучал в свое время как это происходило в Европе, в других развитых странах, где число курильщиков за последнее 30-летие сократилось в разы. Я понял, что главный фактор, это то, что по мере роста уровня жизни люди все больше ценят свое здоровье. Тут еще очень важно, почему подростки начинают курить. В последние десятилетия, очень сильно влияло то, что те, кто были для них героями в кинематографе, непрерывно курили и выпивали. Так что эти образы правильных мужчин, на которых хотелось быть похожими, они, конечно, тоже очень сильно влияли на то, что мальчики начинали курить», - отметил он.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект о запрете на продажу детям газосодержащей продукции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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