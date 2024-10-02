«На кого смотрят?»: Законодательные запреты только усилят интерес подростков к курению

Проблему курения молодежи не решить запретами, это только спровоцирует интерес и рост нелегального рынка. Об этом в беседе с НСН рассказал глава Союза потребителей Петр Щелищ.

В Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления и кальянов россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Цель инициативы — сократить число курящих среди молодого поколения и снизить расходы на их лечение, которое обходится в сумму более одного триллиона рублей ежегодно. Щелищ заявил, что подобная мера контрпродуктивная.

«Это не совсем новая идея, но я отношусь негативно, потому что считаю, что законодательными запретами эту проблему не решишь. Проблема действительно реальная и актуальная, и надо все делать для того, чтобы в юности не начинали курить. Я сам курил большую часть своей жизни и не сомневаюсь, что сократил эту жизнь. Сейчас я с этим завязал и благодаря этому жив и работоспособен. Но такими запретами в подростковом возрасте можно только скорее спровоцировать интерес к курению и желанию запретного плода. Конечно они все равно достанут. Это будет стимулировать нелегальный рынок. Если есть неудовлетворенный спрос, то появится предложение и оно будет насыщаться нелегальными табачными изделиями», - рассказал он.