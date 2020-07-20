Отпуск, пенсия, зарплата. Учителям хотят вернуть «советский стандарт»

В Госдуме разрабатывают законопроекты, которыми предлагается обеспечить педагогов удлиненным отпуском, правом досрочно выходить на пенсию, а также зарплатой не ниже средней по региону и стране. Об этом журналистам рассказал первый зампред комитета парламента по образованию и науке Олег Смолин. Внесение законопроектов в Госдуму запланировано на сентябрь этого года.

Положение о том, что средняя зарплата педагогов за одну ставку должна быть не ниже средней по стране, авторы инициативы назвали необходимой для сокращения разницы между регионами, поскольку сейчас учитель в Москве может получать больше 100 тысяч рублей, а в регионе — 15 или 20. «Если не обеспечивается абсолютное соблюдение принципа равной оплаты за равный труд, то нужно хотя бы ограничить уровень этого неравенства», — считает Смолин.

В начале года в Совете Федерации предлагали привести заработные платы учителей к единому знаменателю. По мнению самих педагогов, их зарплата должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.

Ранее глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов эфире НСН заявлял, что считает идею вполне разумной.

«Считаю, что труд учителей в нашей стране недооценен, а ведь он очень востребован. Тем более и врачи, и учителя, находятся в постоянном психоэмоциональном напряжении. Однако, определенный риск, конечно, есть для столичных учителей, или тех, кто живет в северных регионах России, где прожиточный минимум выше минимальной оплаты труда по стране. Мы понимаем, что граждане, работающие в социальной сфере, в целом недополучают. Но нельзя уравнять зарплаты за счет того, чтобы у одних забрать, и между другими разделить», – говорил депутат.

На то, что слишком разные зарплаты получают столичные педагоги и учителя из глубинки, обращал внимание в беседе с НСН заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург.

«Поскольку везде заработная плата учителя по регионам разная, происходят колоссальные разрывы в доходах. Есть регионы самодостаточные, а есть депрессивные. На зарплату в Москве жаловаться не приходится, она доведена до очень хорошего уровня. При этом в Брянске зарплата вообще будет нищенская, где за колоссальное количество часов учитель получает 13-14 тысяч рублей», — считает специалист.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН заявлял, что даже столичные педагоги вынуждены в большинстве своем давать частные уроки ради «поддержания штанов».

«Не так давно мы попросили в соцсетях московских учителей прислать нам свои расчетные листки. Там идет примерно так: 27 часов – 50 тысяч рублей, 31 час – 63 тысячи рублей. Показатели статистики созданы специально для того, чтобы давать хорошие средние результаты. Я знаю очень мало педагогов, которые не занимаются репетиторством. При том, что зарплата в Москве гораздо выше, чем в регионах», — отмечал Луховицкий.

В январе в рамках обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил увеличить доплаты учителям. Президент напомнил, что классное руководство — большая ответственность. В связи с этим, глава государства предложил с 1 сентября этого года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей из федерального бюджета, все действующие выплаты при этом необходимо сохранить.