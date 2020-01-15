Подачка! Профсоюз «Учитель» о предложении Путина добавить 5 тысяч учителям

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН назвал эту сумму «небольшой подачкой», которая, впрочем, больше, чем получают учителя за классное руководство сегодня.

«Если говорить о том, сколько получают в регионах за классное руководство, тогда, конечно, существенная прибавка. Весь вопрос в том, кто будет платить эти деньги, откуда они будут взяты? Если регионы просто обяжут из своих средств платить учителям, то это будет обозначать, что регионы просто на что-то другое деньги сократят, а на это дадут. Если же это пойдут деньги из федерального центра, то тогда это немного, но это для нынешней ситуации небольшая подачка, которая, конечно будет во многих регионах положительно воспринята», - рассказал собеседник НСН.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» также рассказала о планируемых изменениях в системе оплаты труда учителей. Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов эфире НСН заявил, что считает идею вполне разумной.

