«В школу со своей бумагой»: Дефицит может ударить по ЕГЭ и ВПР

В Российских школах начинаются проблемы с бумагой, которой становится все меньше, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

По данным СМИ, из-за дефицита бумаги в школах Петербурга переносят всероссийские проверочные работы (ВПР). Также сообщалось, что крупный производитель офисной бумаги из Ленобласти SvetoCopy прекратил выпуск листов А4.