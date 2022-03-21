«В школу со своей бумагой»: Дефицит может ударить по ЕГЭ и ВПР
В ряде регионов России родителям говорят, что для сдачи экзаменов детям потребуется своя бумага, сказал НСН Всеволод Луховицкий.
В Российских школах начинаются проблемы с бумагой, которой становится все меньше, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
По данным СМИ, из-за дефицита бумаги в школах Петербурга переносят всероссийские проверочные работы (ВПР). Также сообщалось, что крупный производитель офисной бумаги из Ленобласти SvetoCopy прекратил выпуск листов А4.
«То, что проблема с бумагой будет, это совершенно очевидно. В школах бумагу выдают, но сейчас ее будет все меньше. В городских государственных школах необходимо очень много бумаги для принтеров, уроков и всех проверочных работ. В некоторых регионах уже сейчас говорят родителям, что будет собираться бумага даже для сдачи ЕГЭ, дети должны будут приносить от себя или от школы бумагу. Поскольку финансирование ЕГЭ планировалось заранее, в том числе и трат на бумагу, думаю, что в такой ситуации будут практически все школы России», - сказал Луховицкий.
По его мнению, для решения проблем с бумагой можно было бы отменить всероссийские проверочные работы.
«Выходов здесь два. Либо в связи с особенностями ситуации, отменить ВПР, что будет всеми воспринято с радостью, либо выделить дополнительное финансирование», - предложил сопредседатель профсоюза «Учитель».
Луховицкий также сообщил, что учителя экономят бумагу, но не потому, что их заставляют.
«Тут не надо заставлять, бумаги просто мало. Даже у меня лично бумага, на которой я все распечатывал, кончается. Я ее сегодня заказал по 1100 рублей за пачку, и сколько я смогу купить на зарплату такой бумаги? На класс не хватит», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что 1 марта финская химическая компания Kemira перестала поставлять в Россию и Белоруссию хлорат натрия, с помощью которого бумага становится белой и пригодной для использования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+28 709 / сут.
Умерли
365 тыс.+409 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+61 938 / сут.
- FIDE дисквалифицировала российского шахматиста Сергея Корякина
- В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО
- Обязательные резервные требования для банков начнут действовать с 1 апреля
- Сваха назвала ошибки девушек при знакомстве в интернете
- Володин призвал американский конгресс объявить импичмент Байдену
- Новак допустил рост цен до $300 за баррель при от российской нефти
- Мишустин заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в России
- Адвокат: суд отклонил иск комика Мирзализаде, оспаривавшего запрет на въезд в РФ
- В правительстве РФ заверили россиян, что сахара и гречки хватит на всех
- В Совфеде призвали локализовать в России производство тетрапака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru