Экзамены английского языка IELTS отменят в России

Международная система оценки знания английского языка IELTS заявила о приостановке проведения всех экзаменов на территории России, сообщает «Коммерсант».

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В компании заявили, что это связано с обострением внешнеполитической обстановки. IELTS предложила потратить средства, внесенные на оплату экзамена, на оплату подготовительных курсов к нему, иначе деньги заморозят до возобновления экзаменов в РФ.

Напомним, Минэкономразвития предлагает вводить внешнее управление в тех компаниях, которые покинули российский рынок и принадлежат иностранцам как минимум на 25%. Данная мера направлена на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ

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ФОТО: Flickr
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