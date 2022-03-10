Экзамены английского языка IELTS отменят в России

В компании заявили, что это связано с обострением внешнеполитической обстановки. IELTS предложила потратить средства, внесенные на оплату экзамена, на оплату подготовительных курсов к нему, иначе деньги заморозят до возобновления экзаменов в РФ.

Напомним, Минэкономразвития предлагает вводить внешнее управление в тех компаниях, которые покинули российский рынок и принадлежат иностранцам как минимум на 25%. Данная мера направлена на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ

