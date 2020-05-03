«Отмечать будем». В Союзе ветеранов рассказали о торжествах в честь юбилея Победы
Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН назвал альтернативные даты для празднования юбилея Победы.
Президент России Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам, сообщил в программе «Москва.Кремль.Путин» в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие не будет массовым и не нарушит эпидемиологический режим, передаёт «Интерфакс».
Празднование 75-летия со Дня Победы в этом году состоится позже, о новой дате пока не сообщалось. 9 мая в столице отменён парад Победы, состоится только воздушная часть.
Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН напомнил, что президент в России также является Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил и несет ответственность не только за риски для гражданских лиц, но и для военных.
«Российский президент, он еще и Верховный главнокомандующий. Он несет ответственность за решения, которые принимает, исходя из эпидемиологической ситуации в России. Исходя из цифр, которые складываются по стране, надо сказать, что дороже всего здоровье людей, особенно – ветеранов Великой Отечественной войны, которым уже всем за 90 лет. Конечно, для большинства из них этот – юбилейный – парад был крайним. Но отмечать будем, вне сомнения!» - отметил собеседник НСН.
Михаил Моисеев предложил несколько вариантов для переноса юбилейных торжеств в честь Дня Победы на другие даты.
«Дат очень много. И 24 июня – первый парад 1945-го, можно приурочить торжества к окончанию Второй мировой войны 2 сентября 1945 года. В этот день также исполнится 125 лет со дня рождения маршала Александра Василевского, который поставил точку в боях на Дальнем Востоке, разгромив 1,5-миллионную Квантунскую армию», - напомнил глава Российского союза ветеранов.
Михаил Моисеев призвал россиян поддержать акцию «Свеча памяти», инициированную ветеранами-севастопольцами и 9 мая выставить в окна домов горящие свечи и портреты родных и близких, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН поддержал отмену праздничного шествия на 75 годовщину Победы в Москве.
«Мучительно представить себе шествие «Бессмертного полка» во время самой пандемии на Красной площади в Москве во главе с президентом, и еще могучая боевая техника идет, колонны военнослужащих. Страшное дело. Это был бы такой взрыв эпидемии», - отметил собеседник НСН.
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