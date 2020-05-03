«Отмечать будем». В Союзе ветеранов рассказали о торжествах в честь юбилея Победы

Президент России Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам, сообщил в программе «Москва.Кремль.Путин» в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие не будет массовым и не нарушит эпидемиологический режим, передаёт «Интерфакс».

Празднование 75-летия со Дня Победы в этом году состоится позже, о новой дате пока не сообщалось. 9 мая в столице отменён парад Победы, состоится только воздушная часть.

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН напомнил, что президент в России также является Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил и несет ответственность не только за риски для гражданских лиц, но и для военных.