Объявлено о старте проекта «Бессмертный полк - онлайн»





Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» презентовало онлайн проект в связи с эпидемией коронавируса. Такой формат был выбран после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы и акции «Бессмертный полк» 9 мая.

В сообществе Бессмертного полка России в социальной сети ВКонтакте был проведен опрос о том, в каком виде граждане хотели бы отпраздновать 75-летие Дня Победы в условиях самоизоляции. Наиболее популярными оказались два варианта: интернет-активность, а также единая акция, которая объединила бы всех россиян. Во втором случае предлагается всем желающим выйти на балконы в одно время и исполнить песню «День Победы».

Сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», Народный артист СССР Василий Лановой уже призвал все теле- и радиокомпании страны 9 мая после традиционной Всероссийской Минуты молчания в 7 вечера по московскому времени включить эту композицию. Это позволит по окончании минуты молчания всем вместе исполнить знаменитую песню.

Также движением разработан проект «Бессмертный полк – онлайн». Все желающие смогут разместить свои фотографии и портреты ветеранов в сети и на телевидении. Онлайн-шествие будет транслироваться на различных ресурсах – в интернете, на телеканалах, а также на медиаэкранах по всей стране. Об этом рассказал сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Для уточнения всех нюансов работы площадок по загрузке фотографий открывается горячая линия. По телефону 8-800-20-1945-0 можно будет уточнить возникающие вопросы. Подробности на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru.

После того, как угроза распространения коронавируса отступит, торжественные мероприятия, в том числе Всенародное шествие «Бессмертного полка», обязательно состоятся, заверил ранее Владимир Путин.

