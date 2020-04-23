Путин: Массовые мероприятия по случаю 75-летия Победы все равно состоятся

В послании говорится, что в нынешнем году из-за угрозы распространения коронавируса, всенародные торжества по случаю Победы перенесены.



«Но уверен, что все они - и "Бессмертный полк", и военный парад, и встречи с ветеранами, и другие значимые патриотические мероприятия - обязательно состоятся», - отметил Путин.



Президент также обратил внимание, что в нынешней непростой ситуации поисковики помогают людям наравне с волонтерами.



Отметим, что из-за распространения коронавируса Путин 16 апреля объявил о переносе московского Парада Победы на неопределенный срок, сообщает Ura.ru

