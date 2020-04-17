Сванидзе о «невозможности» дефолта в России, переносе парада и значимости футбола

Николай Сванидзе: «Знаете, это очень важная вещь. Окончание Второй мировой войны было второго сентября, и всегда отмечалось второго сентября. Именно в этот день был подписан акт о капитуляции Японии, это и обозначало окончание Второй мировой войны. И вдруг решили переиначить и перенести на третье сентября. Третьего не было вообще ничего, пусто. Плюс к этому, третье совпадает с днем памяти трагедии в Беслане. То есть мы будем праздновать день окончание Второй мировой войны, и это будет совершенное издевательство над бесланскими матерями, над их горем. Именно поэтому Совет по правам человека и направил петицию в Совет Федерации с просьбой не голосовать за этот законопроект», – объясняет он слушателям НСН.

