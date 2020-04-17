Сванидзе о «невозможности» дефолта в России, переносе парада и значимости футбола
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Правительство исключило дефолт в России
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
Николай Сванидзе: «Хорошо, что исключил, если глава российской экономики сказал, что не будет дефолта, поверим, что не будет. А про себя вспомним, что много раз говорили, что не будет, а потом объявляли, поэтому поживем – увидим», – отмечает в интервью НСН Николай Сванидзе.
Путин перенес Парад Победы
Президент России Владимир Путин перенес Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса с девятого мая на более поздний срок.
Николай Сванидзе: «Слава Богу! Мучительно представить себе шествие «Бессмертного полка» во время самой пандемии на Красной площади в Москве во главе с президентом, и еще могучая боевая техника идет, колонны военнослужащих. Страшное дело. Это был бы такой взрыв эпидемии. Хорошо, что президент, думал-думал, решился перенести на более поздний срок, наконец-то», – говорит он в эфире НСН.
СПЧ выступил против переноса даты окончания Второй мировой войны
Совет по правам человека выступил против переноса даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Ранее такой законопроект приняли депутаты Госдумы.
Николай Сванидзе: «Знаете, это очень важная вещь. Окончание Второй мировой войны было второго сентября, и всегда отмечалось второго сентября. Именно в этот день был подписан акт о капитуляции Японии, это и обозначало окончание Второй мировой войны. И вдруг решили переиначить и перенести на третье сентября. Третьего не было вообще ничего, пусто. Плюс к этому, третье совпадает с днем памяти трагедии в Беслане. То есть мы будем праздновать день окончание Второй мировой войны, и это будет совершенное издевательство над бесланскими матерями, над их горем. Именно поэтому Совет по правам человека и направил петицию в Совет Федерации с просьбой не голосовать за этот законопроект», – объясняет он слушателям НСН.
Болельщики в Италии не смогут посещать стадионы до марта следующего года
В Италии запретят проведение матчей со зрителями до марта 2021 года.
Николай Сванидзе: «Знаете, это не только проблема болельщиков Италии, но и Англии, Франции, Германии, то есть основных футбольных стран. Дело в том, что футбол, это главное зрелище практически всего человечества на протяжении уже более, чем века. Очень большая социальная функция у футбола, он отвлекает. Поэтому, чем скорее начнется, тем лучше и для нас с вами, не только для итальянцев», – комментирует он для НСН.
Количество пользователей у интернет-магазинов выросло вдвое
Интернет-площадки в России сообщили о более чем двукратном росте числа новых покупателей в марте. Чаще всего новые пользователи покупают товары повседневного спроса, а также средства индивидуальной защиты.
Николай Сванидзе: «Сейчас все, что происходит в режиме онлайн, пользуется максимальным спросом. Нет худо без добра. И то, что мы сидим по домам, увеличивает нашу тягу к новым технологиям и их развитию. Нужно этим пользоваться, пока не поздно», – подытоживает Николай Сванидзе в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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