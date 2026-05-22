«САМАЯ СПОРНАЯ НОВЕЛЛА»: РЕГИОНЫ ЗА, БИЗНЕС ПРОТИВ

Президент России Владимир Путин, как минимум, дважды высказывался в поддержку запрета вейпов. Так, в августе 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с главой государства предложил наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов. Никитин отметил, что готов сделать область пилотным регионом, чтобы запретить «эту гадость».

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», - сказал тогда Путин.

В ноябре прошлого года в Самаре общественница Екатерина Лещинская предложила президенту ввести «полный запрет вейпов на территории РФ», на что Путин одобрительно кивнул.

«Вот, Дмитрий Николаевич (вице-премьер Дмитрий Чернышенко – прим. НСН) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», - добавил Владимир Владимирович.

Законопроект о лицензировании торговли табаком, в котором говорится и о вейпах, был принят в первом чтении осенью 2025 года. Второе чтение назначено на 26 мая. К нему была подготовлена поправка, позволяющая регионам запрещать на своей территории продажу ЭСДН (электронных систем доставки никотина). По данным «Коммерсанта», бизнес попросил президента РФ исключить из закона эту «самую спорную новеллу».

«"Опора России" считает, что право регионов самостоятельно запрещать ЭСДН приведет к дроблению единого экономического пространства и сделает условия работы непрозрачными для бизнеса. В одних субъектах РФ продажа находящейся в федеральном обороте продукции будет разрешена, в то время как в других запрещена. Добросовестные предприниматели столкнутся с риском закрытия точек, а в отдельных регионах сформируется нелегальный рынок ЭСДН», - пишет издание.

Тем временем некоторые регионы, не дожидаясь решения Госдумы, уже ввели ограничения на вейпы.

Пермский край стал первым регионом России, в котором с 1 марта полностью запретили продажу ЭСДН и устройств для нагревания табака. С осени там планируют ввести штрафы до 100 тысяч рублей за хранение никотинсодержащей продукции. В Нижегородской области почти двум тысячам точкам розничной продажи вейпов предложили добровольно отказаться от продажи ЭСДН, а в Вологодской области в апреле сообщали о закрытии более трехсот вейп-шопов.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный допустил в беседе с НСН, что решение властей Пермского края может быть отменено.

«Это опережающее регулирование, потому что федеральный закон принят только в первом чтении. Пока федеральный законодатель не делегировал такое право регионам. Не исключаю, что закон будет отменен прокурором либо не вступит в силу.», - пояснил депутат.