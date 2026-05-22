«Отмашки нет!»: Почему бизнес и регионы воюют из-за вейпов
Пермский край опередил с запретом вейпов Госдуму, в которой опасаются «разрыва» экономического пространства, Путин кивал головой, однако решение сверху «где-то застряло».
Перспектива запрета продажи вейпов в России перед вторым чтением соответствующего законопроекта в Госдуме привела к расколу. Пермский край и некоторые другие регионы уже ввели ограничения на вейпы, при этом бизнес просит президента не разрешать местным властям вершить самоуправство.
«САМАЯ СПОРНАЯ НОВЕЛЛА»: РЕГИОНЫ ЗА, БИЗНЕС ПРОТИВ
Президент России Владимир Путин, как минимум, дважды высказывался в поддержку запрета вейпов. Так, в августе 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с главой государства предложил наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов. Никитин отметил, что готов сделать область пилотным регионом, чтобы запретить «эту гадость».
«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», - сказал тогда Путин.
В ноябре прошлого года в Самаре общественница Екатерина Лещинская предложила президенту ввести «полный запрет вейпов на территории РФ», на что Путин одобрительно кивнул.
«Вот, Дмитрий Николаевич (вице-премьер Дмитрий Чернышенко – прим. НСН) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», - добавил Владимир Владимирович.
Законопроект о лицензировании торговли табаком, в котором говорится и о вейпах, был принят в первом чтении осенью 2025 года. Второе чтение назначено на 26 мая. К нему была подготовлена поправка, позволяющая регионам запрещать на своей территории продажу ЭСДН (электронных систем доставки никотина). По данным «Коммерсанта», бизнес попросил президента РФ исключить из закона эту «самую спорную новеллу».
«"Опора России" считает, что право регионов самостоятельно запрещать ЭСДН приведет к дроблению единого экономического пространства и сделает условия работы непрозрачными для бизнеса. В одних субъектах РФ продажа находящейся в федеральном обороте продукции будет разрешена, в то время как в других запрещена. Добросовестные предприниматели столкнутся с риском закрытия точек, а в отдельных регионах сформируется нелегальный рынок ЭСДН», - пишет издание.
Тем временем некоторые регионы, не дожидаясь решения Госдумы, уже ввели ограничения на вейпы.
Пермский край стал первым регионом России, в котором с 1 марта полностью запретили продажу ЭСДН и устройств для нагревания табака. С осени там планируют ввести штрафы до 100 тысяч рублей за хранение никотинсодержащей продукции. В Нижегородской области почти двум тысячам точкам розничной продажи вейпов предложили добровольно отказаться от продажи ЭСДН, а в Вологодской области в апреле сообщали о закрытии более трехсот вейп-шопов.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный допустил в беседе с НСН, что решение властей Пермского края может быть отменено.
«Это опережающее регулирование, потому что федеральный закон принят только в первом чтении. Пока федеральный законодатель не делегировал такое право регионам. Не исключаю, что закон будет отменен прокурором либо не вступит в силу.», - пояснил депутат.
ПРИРАВНЯТЬ К НАРКОТИКАМ? «ГДЕ-ТО ЗАСТРЯЛО»
Ранее предполагалось, что регионы смогут вводить полный запрет на электронные сигареты с 1 сентября 2026 года. Алексей Куринный сказал НСН, что все партии поддерживают этот запрет, но что-то где-то «застряло».
«В принципе, все партии "за", но пока нет отмашки со стороны правительства или администрации президента, не знаю, где там застряло», - отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья.
Он признался, что сам поддерживает запрет, но без «разрыва» экономического пространства.
«В целом я сторонник того, чтобы такой закон был принят на территории всей России, а не отдельными субъектами. Но еще нужно время для того, чтобы закон доработать и ввести на федеральном уровне. Во всяком случае это будет единая политика], а не так, что в Пермском крае нельзя употреблять, а в соседнем регионе можно. Это будет разрыв экономического и политического пространства. Это неправильно с точки зрения введения такого рода ограничений», - разъяснил парламентарий.
Со своей стороны, депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что борьба с распространением вейпов в интернете важнее, чем блокировки соцсетей и мессенджеров.
«По вейпам страшная статистика. Минздрав, на мой взгляд, в своей пропаганде не успевает. Я не вижу никакой социальной рекламы о вреде вейпов, а этот вред не менее страшен, чем от сигарет. Если сигареты и алкоголь убивают человека медленно, то вейпы гарантированно убивают человека быстро, это доказано врачами и учеными. Это относится и к прочим курительным смесям, и к кальянам. (…) Первейшая задача Роскомнадзора бороться с сайтами, распространяющими подобную убийственную продукцию в интернете, а не борьба с каким-нибудь Телеграмом. Речь идет о жизни наших граждан, а не о том, что когда-то кто-то в интернете прочитает», - отмечал Валуев.
Ну а первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев и вовсе предложил приравнять вейпы к наркотикам.
«У нас в первом чтении принят законопроект о лицензировании табачной деятельности. Туда депутаты нескольких фракций внесли поправку о запрете торговли вейпами на территории России. И закон подвис почему-то перед вторым чтением. Не из-за нашей ли поправки? Уже 3,5 месяца как законопроект завис. Я вообще считаю, что не просто торговлю, а оборот вейпов нужно полностью запретить в России, нужно приравнять их к наркотикам», - сказал Гусев в пресс-центре НСН.
