Жезуш покинул пост главного тренера саудовского «Аль-Насра» после победы в чемпионате
Главный тренер футбольного клуба «Аль-Наср» Жоржи Жезуш объявил об уходе со своего поста после победы команды в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал B24.
Ранее «Аль-Наср» в 11-й раз стал чемпионом Саудовской Аравии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Титул стал первым для португальского нападающего Криштиану Роналду, выступающего в составе команды с 2022 года.
Как отметил Жезуш, победа в чемпионате была «в первую очередь для Криштиану».
«Я принял этот вызов только потому, что сказал ему: "Я помогу тебе стать чемпионом. Мы завоюем титул, а потом я уйду"», - рассказал португальский специалист.
Отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, Жезуш допустил, что еще не закончена его история с турецким «Фенербахче». Специалист работал с клубом в 2022—2023 годах.
Жоржи Жезушу 71 год, он занимал пост главного тренера «Аль-Насра» с июля 2025 года.
