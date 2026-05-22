Жезуш покинул пост главного тренера саудовского «Аль-Насра» после победы в чемпионате

Главный тренер футбольного клуба «Аль-Наср» Жоржи Жезуш объявил об уходе со своего поста после победы команды в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал B24.

Ранее «Аль-Наср» в 11-й раз стал чемпионом Саудовской Аравии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Титул стал первым для португальского нападающего Криштиану Роналду, выступающего в составе команды с 2022 года.

Как отметил Жезуш, победа в чемпионате была «в первую очередь для Криштиану».

«Я принял этот вызов только потому, что сказал ему: "Я помогу тебе стать чемпионом. Мы завоюем титул, а потом я уйду"», - рассказал португальский специалист.

Отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, Жезуш допустил, что еще не закончена его история с турецким «Фенербахче». Специалист работал с клубом в 2022—2023 годах.

Жоржи Жезушу 71 год, он занимал пост главного тренера «Аль-Насра» с июля 2025 года.

