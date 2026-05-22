Подольская заявила, что верит в успех живущего в США Никиты Преснякова
Наталья Подольская назвала Никиту Преснякова «личностью мирового масштаба».
Певица Наталья Подольская призналась журналистам, что верит в успех своего пасынка Никиты Преснякова, которому 21 мая исполнилось 35 лет.
«Я очень люблю Никитона. Мы редко видимся, но у нас есть традиция — каждый год мы встречаемся в августе, он прилетает к нам, видится с братьями. Они его всегда безумно ждут. Особенно они ждут совместных игр в Play Station. Я им не разрешаю обычно, а с Никитоном не могу запретить. Я считаю, что Никита — безумной харизмы парень, он — личность мирового масштаба. Он мог бы достичь этого. Держу за него кулачки. Я думаю, что рано или поздно так и будет», — приводит слова артистки спецкор НСН с премии RU.TV в Москве.
Пресняков-младший, живущий в США с 2022 года, в своё 35‑летие опубликовал в соцсетях фото с подписью «Поздравляю с 35‑летием этого парня из ню‑метала». Мачеха Наталья Подольская поздравила его комментарием «С днём рождения, наш чувачок! Ждём встречи», а бабушка Алла Пугачёва оставила комментарий из эмодзи — букета цветов, красного сердца и женщины с поднятой рукой.
Недавно Никита пожаловался на профессиональные неудачи, выложив видео, где исполняет хит Queen «The Show Must Go On», и подписав его «Внук Пугачёвой? Да он лох позорный», добавив «Просто люблю музыку».
По данным СМИ, в США Пресняков выступает в небольших клубах для русских эмигрантов — в основном перепевает хиты 90‑х и нулевых, зарабатывая немного. В Москве он писал музыку и выступал с группой «Multiverse», а за океаном теперь работает с командой над песнями и клипами других исполнителей. Отец артиста Владимир Пресняков ранее комментировал ситуацию фразой «на жизнь хватает».
Несмотря на финансовые сложности, Никита не планирует возвращаться в Россию: он утверждает, что в США ему комфортнее — он устал от внимания прессы и не хочет, чтобы его воспринимали лишь как внука Пугачёвой.
Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что у Никиты Преснякова нет будущего в США.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Польша построит за свой счет город для военных США
- «Кто такой Киркоров?»: Певцов не будет судиться из-за обвинений в зависти к Борисову
- В Новороссийске задержали планировавшего теракт агента спецслужб Украины
- Сергей Жуков поставит мюзикл по песням группы «Руки Вверх!»
- СМИ: В Московской консерватории сменится ректор
- «Отмашки нет!»: Почему бизнес и регионы воюют из-за вейпов
- Подольская заявила, что верит в успех живущего в США Никиты Преснякова
- В ЛНР при ударе ВСУ по корпусу и общежитию колледжа пострадали 35 человек
- Жезуш покинул пост главного тренера саудовского «Аль-Насра» после победы в чемпионате
- Пашинян: Российский газ не может подорожать для Армении