Пресняков-младший, живущий в США с 2022 года, в своё 35‑летие опубликовал в соцсетях фото с подписью «Поздравляю с 35‑летием этого парня из ню‑метала». Мачеха Наталья Подольская поздравила его комментарием «С днём рождения, наш чувачок! Ждём встречи», а бабушка Алла Пугачёва оставила комментарий из эмодзи — букета цветов, красного сердца и женщины с поднятой рукой.

Недавно Никита пожаловался на профессиональные неудачи, выложив видео, где исполняет хит Queen «The Show Must Go On», и подписав его «Внук Пугачёвой? Да он лох позорный», добавив «Просто люблю музыку».

По данным СМИ, в США Пресняков выступает в небольших клубах для русских эмигрантов — в основном перепевает хиты 90‑х и нулевых, зарабатывая немного. В Москве он писал музыку и выступал с группой «Multiverse», а за океаном теперь работает с командой над песнями и клипами других исполнителей. Отец артиста Владимир Пресняков ранее комментировал ситуацию фразой «на жизнь хватает».



Несмотря на финансовые сложности, Никита не планирует возвращаться в Россию: он утверждает, что в США ему комфортнее — он устал от внимания прессы и не хочет, чтобы его воспринимали лишь как внука Пугачёвой.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что у Никиты Преснякова нет будущего в США.

