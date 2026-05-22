СМИ: В Московской консерватории сменится ректор
Бывший министр культуры России, ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов в августе покинет свой пост. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, новым ректором консерватории может стать профессор Александр Соловьев. Он преподавал на кафедре хорового дирижирования вуза с 2004 года, с 2012-го является художественным руководителем и главным дирижером Камерного хора консерватории, а в 2013-2025 годы занимал должность декана по работе с иностранными учащимися. Соловьев - профессор, заслуженный артист Абхазии и заслуженный деятель искусств РФ.
Александр Соколов занял должность ректора Московской государственной консерватории в 2001 году, в 2004-м был назначен министром культуры и массовых коммуникаций России. В 2009 году он вернулся на пост ректора вуза.
Между тем в Югорском государственном университете переизбрали ректора, свой пост сохранил действующий руководитель вуза Роман Кучин, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В Московской консерватории сменится ректор
- «Отмашки нет!»: Почему бизнес и регионы воюют из-за вейпов
- Подольская заявила, что верит в успех живущего в США Никиты Преснякова
- В ЛНР при ударе ВСУ по корпусу и общежитию колледжа пострадали 35 человек
- Жезуш покинул пост главного тренера саудовского «Аль-Насра» после победы в чемпионате
- Пашинян: Российский газ не может подорожать для Армении
- Канны и Европа: Режиссер Бурнашев раскрыл феномен якутского кино
- Под Челябинском произошло ДТП с участием пермской команды баскетболистов
- Гинцбург: Хантавирус не может вызвать ничего похожего на COVID-19
- В Раменском сработали сигналы оповещения из-за кибератаки