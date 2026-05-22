СМИ: В Московской консерватории сменится ректор

Бывший министр культуры России, ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов в августе покинет свой пост. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, новым ректором консерватории может стать профессор Александр Соловьев. Он преподавал на кафедре хорового дирижирования вуза с 2004 года, с 2012-го является художественным руководителем и главным дирижером Камерного хора консерватории, а в 2013-2025 годы занимал должность декана по работе с иностранными учащимися. Соловьев - профессор, заслуженный артист Абхазии и заслуженный деятель искусств РФ.

Александр Соколов занял должность ректора Московской государственной консерватории в 2001 году, в 2004-м был назначен министром культуры и массовых коммуникаций России. В 2009 году он вернулся на пост ректора вуза.

Между тем в Югорском государственном университете переизбрали ректора, свой пост сохранил действующий руководитель вуза Роман Кучин, пишет Ura.ru.

