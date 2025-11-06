Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в РФ

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил идею ввести в стране полный запрет на продажу вейпов. Об этом пишет РИА Новости.

На Мальдивах пожизненно запретили табак для рожденных после 2007 года

Отмечается, что с такой просьбой к главе государства обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, которая сослалась на положительный опыт в других странах мира.

«Наше правительство это поддерживает», - ответил ей Путин.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе хотят полностью запретить вейпы, курительные устройства, а также «Айкос», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
