Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в РФ

Отмечается, что с такой просьбой к главе государства обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, которая сослалась на положительный опыт в других странах мира.

«Наше правительство это поддерживает», - ответил ей Путин.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе хотят полностью запретить вейпы, курительные устройства, а также «Айкос», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».