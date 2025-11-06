Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в РФ
Президент РФ Владимир Путин положительно оценил идею ввести в стране полный запрет на продажу вейпов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что с такой просьбой к главе государства обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, которая сослалась на положительный опыт в других странах мира.
«Наше правительство это поддерживает», - ответил ей Путин.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе хотят полностью запретить вейпы, курительные устройства, а также «Айкос», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
