Пашинян: Российский газ не может подорожать для Армении
Цены на газ из России не могут вырасти для Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
На пресс-конференции политик ответил на вопрос, допускает ли он подорожание российского топлива из-за напряженности в отношениях Москвы и Еревана.
«Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия», - подчеркнул Пашинян.
Премьер добавил, что между странами действуют четкие стратегические договоренности.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обратил внимание, что в последнее время руководство Армении предприняло ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с РФ, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пашинян: Российский газ не может подорожать для Армении
- Канны и Европа: Режиссер Бурнашев раскрыл феномен якутского кино
- Под Челябинском произошло ДТП с участием пермской команды баскетболистов
- Гинцбург: Хантавирус не может вызвать ничего похожего на COVID-19
- В Раменском сработали сигналы оповещения из-за кибератаки
- Минобороны заявило об уничтожении 217 украинских беспилотников за ночь
- Провинция Альберта проголосует по вопросу возможного отделения от Канады
- Синоптик заявил, что русская зима будет «съеживаться»
- СМИ: Лидеры ЕС призвали Зеленского расследовать дело Ермака ради членства в блоке
- Рябков: Бизнес США сохраняет интерес к присутствию на российском рынке