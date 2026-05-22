Пашинян: Российский газ не может подорожать для Армении

Цены на газ из России не могут вырасти для Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

На пресс-конференции политик ответил на вопрос, допускает ли он подорожание российского топлива из-за напряженности в отношениях Москвы и Еревана.

«Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия», - подчеркнул Пашинян.

Премьер добавил, что между странами действуют четкие стратегические договоренности.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обратил внимание, что в последнее время руководство Армении предприняло ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с РФ, пишет Ura.ru.

