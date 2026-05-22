В Новороссийске задержали планировавшего теракт агента спецслужб Украины
Теракт был предотвращен на энергетическом объекте в Краснодарском крае, в Новороссийске задержали планировавшего преступление агента спецслужб Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, житель Северского района Кубани - россиянин 2003 года рождения - через мессенджер был завербован сотрудником СБУ для подрыва одного из объектов энергоинфраструктуры на территории региона с использованием самодельного взрывного устройства, пишет RT. Злоумышленника задержали, когда он направлялся со средствами поражения к месту закладки.
Против агента Киева возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ либо взрывных устройств, а также о государственной измене. Фигурант признал вину, он сотрудничает со следствием.
Ранее ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы планировали осуществить на железной дороге в Керчи.
