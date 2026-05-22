«Кто такой Киркоров?»: Певцов не будет судиться из-за обвинений в зависти к Борисову
Дмитрий Певцов сказал в эфире НГСН, что ему не абсолютно интересно, что говорит Филипп Киркоров, и призвал перестать раздувать «мыльный пузырь» из-за спектакля «Гамлет».
Народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в интервью НСН заявил, что не собирается отвечать на обвинения певца Филиппа Киркорова в связи со спектаклем «Гамлет».
Премьера в МХТ имени Чехова спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли взывала большой резонанс и расколола культурное сообщество. Худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков назвал эту постановку «театральной катастрофой», а Дмитрий Певцов призвал контролировать молодых режиссеров. На эту тему высказался и Филипп Киркоров, грубо обвинивший Певцова в зависти к Борисову.
«Я не знаю, кто такой Киркоров, и мне абсолютно неинтересно, что этот человек обо мне говорит», - подчеркнул депутат, отвечая на вопрос, намерен ли он судиться с Киркоровым.
Певцов также ответил защитникам Юры Борисова, сыгравшего в этом спектакле катающегося на роликах Гамлета.
«Я не знаю, кто такой Юра Борисов. Комментировать что-либо - это значит еще раз раздувать ситуацию вокруг мыльного пузыря»,- заключил собеседник НСН.
14 мая в МХТ имени Чехова состоялась премьера спектакля Андрея Гончарова «Гамлет», главную роль в котором сыграл Юра Борисов, ранее номинировавшийся на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора». Постановка вызвала неоднозначную реакцию из-за слишком вольной трактовки Шекспира. С критикой «Гамлета», как и в защиту спектакля выступили многие деятели культуры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Актер театра и кино Евгений Цыганов сказал НСН в этой связи, что в театре нет четких правил: что можно, а что нельзя, и похвалил Борисова за смелость.
