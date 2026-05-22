Народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в интервью НСН заявил, что не собирается отвечать на обвинения певца Филиппа Киркорова в связи со спектаклем «Гамлет».

Премьера в МХТ имени Чехова спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли взывала большой резонанс и расколола культурное сообщество. Худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков назвал эту постановку «театральной катастрофой», а Дмитрий Певцов призвал контролировать молодых режиссеров. На эту тему высказался и Филипп Киркоров, грубо обвинивший Певцова в зависти к Борисову.