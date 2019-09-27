Отказом от лайков Facebook пытается омолодить аудиторию

«Объективно про роль Facebook сказано в одном британском комиксе. Там одна героиня говорит другой, что дело, которым она занимается, очень важное, и в этом нужно убедить большое число людей — даже старых, которые все сидят на Facebook. Примерно так он сейчас выглядит в глазах подростков. В России, конечно, не совсем так, потому что у нас всегда на всё своя специфика. У нас Facebook очень политический, очень живой. А по всему миру подростки не считают его суперсовременной платформой. При этом Facebook эта ситуация крайне не нравится. И они всё будут делать, чтобы не терять молодую аудиторию. Поэтому я думаю, что вся эта история с сокрытием лайков — часть стратегии на удержание молодого поколения. Потому что молодёжь, действительно, немного другая, и есть ощущение, что для них эта погоня за лайками уже немного не актуальна. Это для нас, более старшего поколения, было важно, когда всё только появлялось, а они родились и выросли в мире, где это было всегда», — рассказала Фёдорова.

В целом же, по её словам, формат соцсетей сейчас трансформируется, и предпочтение отдаётся развлекательному контенту. Длинные тексты теряют свою актуальность и выглядят уже вчерашним днём.