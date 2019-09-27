Отказом от лайков Facebook пытается омолодить аудиторию
Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова рассказала НСН, как воспринимают подростки сегодня эту соцсеть в мире.
В Австралии компания Facebook начала тестировать функцию, скрывающую количество лайков, реакций и просмотров видео и сообщений в постах, сообщает CNN. При этом лайки останутся открытыми для авторов публикаций.
По словам директора по корпоративной политике Facebook Australia Мии Гарлик, эта функция призвана защитить пользователей от социального сравнения, которое неблагоприятно влияет на психологический комфорт.
Таким образом Facebook пытается понравиться молодой аудитории, которая не воспринимает площадку и не заботится о количестве лайков, сделала вывод в эфире НСН эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова.
«Объективно про роль Facebook сказано в одном британском комиксе. Там одна героиня говорит другой, что дело, которым она занимается, очень важное, и в этом нужно убедить большое число людей — даже старых, которые все сидят на Facebook. Примерно так он сейчас выглядит в глазах подростков. В России, конечно, не совсем так, потому что у нас всегда на всё своя специфика. У нас Facebook очень политический, очень живой. А по всему миру подростки не считают его суперсовременной платформой. При этом Facebook эта ситуация крайне не нравится. И они всё будут делать, чтобы не терять молодую аудиторию. Поэтому я думаю, что вся эта история с сокрытием лайков — часть стратегии на удержание молодого поколения. Потому что молодёжь, действительно, немного другая, и есть ощущение, что для них эта погоня за лайками уже немного не актуальна. Это для нас, более старшего поколения, было важно, когда всё только появлялось, а они родились и выросли в мире, где это было всегда», — рассказала Фёдорова.
В целом же, по её словам, формат соцсетей сейчас трансформируется, и предпочтение отдаётся развлекательному контенту. Длинные тексты теряют свою актуальность и выглядят уже вчерашним днём.
«От соцсетей все всегда ждут одного и того же: развлечения, признания, тусовки. То есть, потребности человеческие не изменились. Например, посмотрите на TikTok — есть такое ощущение, что люди просто весело проводят время. А, например, длинные посты с текстами уже воспринимаются как безумные анахронизмы. В принципе в новом формате привычней, конечно же, видео», — заключил эксперт.
Добавим, аналогичный тест отказа от лайков проводит и Instagram. Эксперимент идёт в Австралии, Канаде, Бразилии, Новой Зеландии, Японии, Италии и Ирландии. Представители платформы отмечают, что хотят, чтобы пользователи сосредоточились на восприятии фото и видео, которыми делятся их друзья, а не на подсчёте лайков.
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