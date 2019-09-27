Facebook начал скрывать количество лайков под постами
Руководство Facebook начало тестировать функцию, скрывающую счетчики лайков и просмотров. Первыми нововведение на себе опробуют жители Австралии. Тем самым соцсеть хочет избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры, когда посты удаляются из-за недостаточного, по мнению авторов, количества лайков. Вместо них под записью предполагается разместить список отреагировавших на нее пользователей.
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил, кого прежде всего затронет такое нововведение.
«Это нанесет удар по профессиональным игрокам рынка. По тем, кто продает эти лайки, неважно, это сам блогер или какое-то рекламное агентство. Что касается обычного человека, ему важнее не столько лайки, сколько просмотры. Если Facebook заменит лайки на просмотры, как на Youtube, это будет объективнее и честнее», - сказал он.
Как отмечает The New York Times, представитель соцсети заявил, что в настоящий момент компания занимается сбором отзывов. Они позволят понять, повысят ли эти нововведения удобство пользования соцсетью. Кроме того, в Facebook пока нет точного решения о том, коснётся ли это тестирование пользователей из других стран, пишут «Известия».
НСН напоминает, что в июле «скрытие» счетчика лайков начали тестировать в Instagram, принадлежащей Facebook. Нововведение затронуло жителей семи стран: вместо количества лайков пользователи видят несколько имен общих друзей, которые отметили пост как понравившийся.
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