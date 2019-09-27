Facebook начал скрывать количество лайков под постами

Руководство Facebook начало тестировать функцию, скрывающую счетчики лайков и просмотров. Первыми нововведение на себе опробуют жители Австралии. Тем самым соцсеть хочет избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры, когда посты удаляются из-за недостаточного, по мнению авторов, количества лайков. Вместо них под записью предполагается разместить список отреагировавших на нее пользователей.

Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил, кого прежде всего затронет такое нововведение.

«Это нанесет удар по профессиональным игрокам рынка. По тем, кто продает эти лайки, неважно, это сам блогер или какое-то рекламное агентство. Что касается обычного человека, ему важнее не столько лайки, сколько просмотры. Если Facebook заменит лайки на просмотры, как на Youtube, это будет объективнее и честнее», - сказал он.