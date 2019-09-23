Аналитики назвали самые небезопасные пароли

Специалисты составили список самые небезопасных паролей для «умных» сетевых устройств и гаджетов. Как пишет РИА Новости, эксперты немецкой компании-разработчика антивируса Avira, которая и проводила исследование, выяснили, что чаще всего при попытке подобрать логин и пароль хакеры оставляют оба поля пустыми.

Отмечается, что для выявления наиболее частых комбинаций, которые вводят для взлома злоумышленники, была создана специальная «приманка», имитировавшая сигнал устройства. Хакеры вводили различные логины и пароли, пытаясь получить к ним доступ, в результате чего удалось собрать статистику самых небезопасных сочетаний.

Так, почти в 26% случаев они просто оставляли оба поля пустыми. Далее следовали комбинации, которые устанавливаются по умолчанию: «admin/QWestM0dem» и «admin/airlive» - по 24% попыток. В 23,5% использовались стандартные сочетания «admin/admin», «support/support» и «root/root».

По мнению специалистов Avira, проблемы с небезопасными паролями по большей части связаны с производителями гаджетов, а не с пользователями, которые ленятся менять стандартные комбинации. Так, обычные люди зачастую не задумываются об угрозе хакерских атак, считают в компании.