Аналитики назвали самые небезопасные пароли
Специалисты составили список самые небезопасных паролей для «умных» сетевых устройств и гаджетов. Как пишет РИА Новости, эксперты немецкой компании-разработчика антивируса Avira, которая и проводила исследование, выяснили, что чаще всего при попытке подобрать логин и пароль хакеры оставляют оба поля пустыми.
Отмечается, что для выявления наиболее частых комбинаций, которые вводят для взлома злоумышленники, была создана специальная «приманка», имитировавшая сигнал устройства. Хакеры вводили различные логины и пароли, пытаясь получить к ним доступ, в результате чего удалось собрать статистику самых небезопасных сочетаний.
Так, почти в 26% случаев они просто оставляли оба поля пустыми. Далее следовали комбинации, которые устанавливаются по умолчанию: «admin/QWestM0dem» и «admin/airlive» - по 24% попыток. В 23,5% использовались стандартные сочетания «admin/admin», «support/support» и «root/root».
По мнению специалистов Avira, проблемы с небезопасными паролями по большей части связаны с производителями гаджетов, а не с пользователями, которые ленятся менять стандартные комбинации. Так, обычные люди зачастую не задумываются об угрозе хакерских атак, считают в компании.
Как напоминает Газета.ру, в начале сентября стало известно, что в сеть слили база с более чем 419 млн телефонных номеров, связанных с аккаунтами социальной сети Facebook. Большинство номеров принадлежит гражданам США, Великобритании и Вьетнама. Сведения о телефонах могли использоваться для отправки спама пользователям. В Facebook заявили, что базу собирали с помощью ранее отключенной функции.
Между тем, НСН подчёркивает, что ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram. Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в беседе с НСН в целом согласился с мнением Эдварда Сноудена. Однако, по его словам, если в случае WhatsApp очевидно дурное влияние Facebook на мессенджер, то с Telegram ситуация обстоит немного иначе.
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