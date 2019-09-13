«Не более трёх часов»: Медики – о влиянии соцсетей на психику подростков
Пребывание подростков в социальные сетях более 3 часов в день угрожает их психическому здоровью. Как отмечают аrgumenti.ru, к такому выводу пришли сотрудники школы общественного здравоохранения Блумберг при университете Джона Хопкинса.
Специалисты, проведя исследование, в котором участвовали более 6,5 тысяч подростков в возрасте от 12 до 15 лет, установили взаимосвязь между проведённым в социальных сетях временем и психическими проблемами. Выяснилось, что симптомы депрессии и тревоги чаще наблюдались у тех, кто ежедневно посвящал общению в социальных сетях 3 и более часов.
Ранее НСН писала, что Facebook планирует скрыть счетчик лайков под постами. Тем самым соцсеть хочет избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры, когда посты удаляются из-за недостаточного, по мнению авторов, количества лайков. Вместо них под записью предполагается разместить список отреагировавших на нее пользователей.
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил, кого прежде всего затронет такое нововведение.
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