«Не более трёх часов»: Медики – о влиянии соцсетей на психику подростков

Пребывание подростков в социальные сетях более 3 часов в день угрожает их психическому здоровью. Как отмечают аrgumenti.ru, к такому выводу пришли сотрудники школы общественного здравоохранения Блумберг при университете Джона Хопкинса.

Специалисты, проведя исследование, в котором участвовали более 6,5 тысяч подростков в возрасте от 12 до 15 лет, установили взаимосвязь между проведённым в социальных сетях временем и психическими проблемами. Выяснилось, что симптомы депрессии и тревоги чаще наблюдались у тех, кто ежедневно посвящал общению в социальных сетях 3 и более часов.