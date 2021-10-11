«Как за ремень безопасности». Вирусолог поддержал штрафы из-за отказа от вакцины

Штрафы за отказ от вакцинации смогут стать в России действенной мерой в борьбе с распространением COVID-19. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«В нормальном, высокообразованном обществе такая мера не понадобилась бы. Но в нашей нынешней ситуации, когда заболеваемость выше, чем когда-либо за все время эпидемии, и такой низкий процент людей, желающих вакцинироваться, штраф может оказаться действенным. Это то же самое, как штраф за нежелание пристегиваться ремнем безопасности в машине. Сейчас людей, которые не пристегиваются, сильно уменьшилось. В том числе из-за того, что погибли люди, которые не пристегивались», - сказал вирусолог.

Ранее с инициативой о введении штрафа за отказ от вакцинации против COVID-19 выступил член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев. Он пояснил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться только усугубляет положение.

Нетесов напомнил, что введением высоких штрафов одна из провинций Италии привила жителям привычку носить маски.

«В Ломбардии в феврале-марте прошлого года люди не хотели носить маски, а все больницы были уже переполнены людьми, которые находились на грани жизни и смерти. Мэры публично на телевидении, на площадях призывали носить маски, но это не помогало. В конце концов они ввели совершенно дикий по нашим представлениям штраф за не ношение масок в 2 тысячи евро. Причем, для того, чтобы выписать штраф, достаточно было фотографии и двух свидетелей. Через две недели все носили маски. А штрафов было заплачено совсем немного. Так что положительность этого решения нельзя отрицать», - считает собеседник НСН.