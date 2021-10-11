«Как за ремень безопасности». Вирусолог поддержал штрафы из-за отказа от вакцины
Вирусолог Сергей Нетесов заявил НСН, что ужесточения за отказ от вакцинации станут действенной мерой в борьбе с ковид-диссидентами.
Штрафы за отказ от вакцинации смогут стать в России действенной мерой в борьбе с распространением COVID-19. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
«В нормальном, высокообразованном обществе такая мера не понадобилась бы. Но в нашей нынешней ситуации, когда заболеваемость выше, чем когда-либо за все время эпидемии, и такой низкий процент людей, желающих вакцинироваться, штраф может оказаться действенным. Это то же самое, как штраф за нежелание пристегиваться ремнем безопасности в машине. Сейчас людей, которые не пристегиваются, сильно уменьшилось. В том числе из-за того, что погибли люди, которые не пристегивались», - сказал вирусолог.
Ранее с инициативой о введении штрафа за отказ от вакцинации против COVID-19 выступил член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев. Он пояснил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться только усугубляет положение.
Нетесов напомнил, что введением высоких штрафов одна из провинций Италии привила жителям привычку носить маски.
«В Ломбардии в феврале-марте прошлого года люди не хотели носить маски, а все больницы были уже переполнены людьми, которые находились на грани жизни и смерти. Мэры публично на телевидении, на площадях призывали носить маски, но это не помогало. В конце концов они ввели совершенно дикий по нашим представлениям штраф за не ношение масок в 2 тысячи евро. Причем, для того, чтобы выписать штраф, достаточно было фотографии и двух свидетелей. Через две недели все носили маски. А штрафов было заплачено совсем немного. Так что положительность этого решения нельзя отрицать», - считает собеседник НСН.
По словам вирусолога, Франция - одна из самых антивакцинаторских стран в мире – справилась с ситуацией донесением предельно точной и доступной информацией о вакцинах. Он возмутился тем, что на российском телевидении часто выступают антипрививочники, которые вообще не имеют отношения к вирусологии. Вместе с этим, даже на сайте вакцины «Спутник V» отсутствует важная информация, которая могла бы помочь людям в принятии решения о вакцинации.
«На сайте «Спутника V» нет очень важных фактов. Например, объяснения о том, как конкретно построен аденовирусный вектор с тем, чтобы он не размножался в организме человека. Не изложена часть реакций на вакцину: нет даже упоминания, что в месте укола будет боль один-два дня, температурная реакция. И нет инструкции по применению вакцины. Это людей очень сильно раздражает, потому что сайт вроде бы создан для того, чтобы их проинформировать. На мой взгляд, сайт должен быть довольно существенно изменен, чтобы люди могли там найти самую важную и нужную информацию для принятия решения о вакцинации», - заявил ученый.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нереально ввести штрафы за отказ граждан от вакцинации. Он пояснил, что подобные меры «противоречат социальному характеру» государства, что прописано в конституции РФ.
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