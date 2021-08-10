В Госдуме предложили снизить транспортный налог за безопасное вождение

Водителей за безопасную манеру вождения можно поощрить скидкой на транспортный налог. Об этом заявил депутат Госдумы Иван Сухарев в своем обращении на имя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова, передает RT.

Депутат подчеркнул, что за прошлый год в дорожно-транспортных происшествиях в России погибли более 16 тысяч человек и более 180 тысяч получили травмы, а количество выписанных штрафов за нарушение ПДД в прошлом году составило 167 миллионов, что больше показателя 2019 года на 15%.