В Госдуме предложили снизить транспортный налог за безопасное вождение

Водителей за безопасную манеру вождения можно поощрить скидкой на транспортный налог. Об этом заявил депутат Госдумы Иван Сухарев в своем обращении на имя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова, передает RT.

Депутат подчеркнул, что за прошлый год в дорожно-транспортных происшествиях в России погибли более 16 тысяч человек и более 180 тысяч получили травмы, а количество выписанных штрафов за нарушение ПДД в прошлом году составило 167 миллионов, что больше показателя 2019 года на 15%.

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Сухарев предложил ввести скидку в размере 50% для водителей, которые в налоговый период совершили не более трех незначительных нарушений (со штрафом до 1,5 тысячи рублей).

Ранее депутаты ЛДПР предложили повысить планку транспортного налога для дорогих машин. Соответствующий законопроект они внесли на рассмотрение в Госдуму. Изменения они предлагают внести в Налоговый кодекс.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьНалогГосдума
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