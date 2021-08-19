В России предложено упростить процедуру техосмотра
МВД РФ выступило за упрощение процедур технического осмотра транспортных средств за счет отказа от некоторых проверок, сообщает «Коммерсант».
Речь идет об отказе в проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, проверки на наличие в автомобиле аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Также предполагается отказаться от замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе.
Кроме того, ведомство предложило не проверять наличие мест для установки государственных регистрационных знаков, трещины на ветровом стекле с водительской стороны при проверке легковых автомобилей.
Все это должно сократить время прохождения техосмотра и позволит уменьшить финансовую нагрузку на операторов, поскольку они смогут отказаться от части оборудования для диагностики.
Как сообщалось, в обязательном техосмотре нет смысла из-за полной ответственности самого владельца за техническое состояние автомобиля, а также из-за крайне низкого уровня аварийности на дорогах по причине неисправности автомобиля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- В России предложено упростить процедуру техосмотра
- Патрушев обвинил США в превращении Афганистана в глобальную нарколабораторию
- ВОЗ: вакцинация предупреждает рост числа смертей от дельта-штамма коронавируса
- Минэкономики: в России ускорилась инфляция
- Названа зарплата сотрудников Пенсионного фонда России
- В Госдуме прокомментировали включение движения «Голос» в новый список иноагентов
- Один человек пострадал из-за грозы в Москве
- В Каменске-Уральском в ДТП погибла пенсионерка с внучкой
- Хакеры украли данные пользователей T-Mobile
- В Подмосковье 28 населенных пунктов остались без электричества из-за грозы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru