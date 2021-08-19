В России предложено упростить процедуру техосмотра

Кроме того, ведомство предложило не проверять наличие мест для установки государственных регистрационных знаков, трещины на ветровом стекле с водительской стороны при проверке легковых автомобилей.

Все это должно сократить время прохождения техосмотра и позволит уменьшить финансовую нагрузку на операторов, поскольку они смогут отказаться от части оборудования для диагностики.

Как сообщалось, в обязательном техосмотре нет смысла из-за полной ответственности самого владельца за техническое состояние автомобиля, а также из-за крайне низкого уровня аварийности на дорогах по причине неисправности автомобиля.

