В России предложено упростить процедуру техосмотра

МВД РФ выступило за упрощение процедур технического осмотра транспортных средств за счет отказа от некоторых проверок, сообщает «Коммерсант».

Речь идет об отказе в проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, проверки на наличие в автомобиле аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Также предполагается отказаться от замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе.

Автоэксперт объяснил, почему в обязательном техосмотре нет смысла

Кроме того, ведомство предложило не проверять наличие мест для установки государственных регистрационных знаков, трещины на ветровом стекле с водительской стороны при проверке легковых автомобилей.

Все это должно сократить время прохождения техосмотра и позволит уменьшить финансовую нагрузку на операторов, поскольку они смогут отказаться от части оборудования для диагностики.

Как сообщалось, в обязательном техосмотре нет смысла из-за полной ответственности самого владельца за техническое состояние автомобиля, а также из-за крайне низкого уровня аварийности на дорогах по причине неисправности автомобиля.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
ТЕГИ:ВодителиТранспортМВД РФТехосмотр
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