«Сложный контингент и теория заговора». Иммунолог сравнил вакцинацию в России и Японии
Россияне не доверяют властям и отказываются соблюдать санитарные меры, что и тормозит вакцинацию, считает Николай Крючков.
Если вакцинировать в день по миллиону человек, то пандемию удастся обуздать в течение двух месяцев, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Россия может в течение трех месяцев достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к ковиду, если охват вакцинацией увеличится в четыре-пять раз. Об этом ранее рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Конечно, если ежедневные темпы вакцинации увеличатся, то достигнуть иммунитета можно за такое время. Но у нас минимальные темпы были ниже 100 тысяч в день. Да, после сообщения о введении QR-кодов они поднялись до 400 тысяч в среднем, но этого недостаточно. Несложно посчитать, что если увеличить в пять раз, то будет около 2 млн в день, тогда можно достичь иммунитета даже меньше, чем за два месяца, но в России это сложно. Нам нужно вакцинировать еще 50 млн человек, по миллиону в день – это 50 дней. И это только первичная, а есть же еще ревакцинация. Люди, которые давно прививались, уже не попадают в пресловутый коллективный иммунитет. Надо понимать, что с горем пополам 37% взрослого населения вакцинировались, но это те, до кого успели "дотянуться", а остальные – это сложный контингент», - отметил врач.
Крючков привел в пример другие страны, которым удалось добиться эффекта с помощью единовременной массовой вакцинации.
«Как побудить такое количество людей вакцинироваться? В Японии с 3,5 до 77% поднялось количество привитых, так что это возможно. Япония применяла очень хорошо индивидуальные меры, они не хотели вакцинироваться, но у них не было теории заговора, не привязывалось ношение масок к демократическим свободам, они наладили ПЦР-тестирование, улучшили качество медпомощи, и это всё помогло. За короткий период времени удалось всех убедить вакцинироваться, поэтому у большинства людей синхронизировалось время максимально сильного иммунитета. На примере других стран они убедились, что вакцинация действенна, зарегистрировали три европейские вакцины. Сейчас очень низкая заболеваемость у них. У нас могло бы быть так же, но этого не происходит, к сожалению», - заключил иммунолог.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не считает себя противником прививок, однако раскритиковал принудительную вакцинацию людей с серьезными противопоказаниями.
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