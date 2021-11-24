«Сложный контингент и теория заговора». Иммунолог сравнил вакцинацию в России и Японии

Если вакцинировать в день по миллиону человек, то пандемию удастся обуздать в течение двух месяцев, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Россия может в течение трех месяцев достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к ковиду, если охват вакцинацией увеличится в четыре-пять раз. Об этом ранее рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Конечно, если ежедневные темпы вакцинации увеличатся, то достигнуть иммунитета можно за такое время. Но у нас минимальные темпы были ниже 100 тысяч в день. Да, после сообщения о введении QR-кодов они поднялись до 400 тысяч в среднем, но этого недостаточно. Несложно посчитать, что если увеличить в пять раз, то будет около 2 млн в день, тогда можно достичь иммунитета даже меньше, чем за два месяца, но в России это сложно. Нам нужно вакцинировать еще 50 млн человек, по миллиону в день – это 50 дней. И это только первичная, а есть же еще ревакцинация. Люди, которые давно прививались, уже не попадают в пресловутый коллективный иммунитет. Надо понимать, что с горем пополам 37% взрослого населения вакцинировались, но это те, до кого успели "дотянуться", а остальные – это сложный контингент», - отметил врач.