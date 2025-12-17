Насколько в России подорожала зимняя одежда
Россияне сейчас все чаще отдают предпочтение отечественным брендам в сегменте масс-маркет, сказал НСН Булат Шакиров.
Российские бренды получили пинок развития, когда иностранные ретейлеры закрыли магазины и ушли из страны, теперь россияне отдают предпочтение отечественным брендам, потому что это качественно, надежно и в случае чего есть, кому предъявить претензии, сказал НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Начиная с середины осени в офлайн-магазинах сокращаются розничные продажи зимней одежды, пишет газета «Коммерсант». У маркетплейсов, напротив, наблюдается рост, что, по мнению традиционных ритейлеров, связано с многочисленными скидками и промоакциями онлайн-платформ. Шакиров отметил, что многие российские дизайнеры-производители сумели быстро сориентироваться после ухода западных брендов.
«Очень много российских брендов получили пинок развития, когда иностранные ретейлеры просто закрыли магазины и ушли из страны. Многие даже не ожидали, что им настолько быстро придется развиваться. Но надо отдать должность, что наши российские дизайнеры-производители прям сумели активно вписаться. Большая часть их товаров – 100% российское производство. Речь идет о таких брендах, как «Melon Fashion Group», «12 Stories», «Slava Concept» и так далее», – сказал собеседник НСН.
По его словам, россияне предпочитают покупать одежду отечественных брендов.
«По сравнению с прошлым годом цены выросли на 10-15%. Россияне сейчас зачастую отдают предпочтение отечественным брендам. Если мы говорим о премиум-формате, то в нем по-прежнему лидируют иностранные бренды, но в формате масс-маркета большая часть российских брендов. Это качественно, надежно, и есть, кому предъявить претензии в случае чего», – отметил Шакиров.
Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов объяснил НСН, почему на смену западным брендам в России пришли подделки.
