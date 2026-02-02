Роспотребнадзор предложил зрителям отмененного «Щелкунчика» коллективный иск

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области намерено обратиться в суд с коллективным иском в защиту зрителей, которым не вернули деньги за отмененное в Екатеринбурге шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что компания «Ледовые сезоны» не вернула средства за неоказанные услуги в добровольном порядке. В связи с этим пострадавшим потребителям предложили присоединиться к групповому иску для защиты своих прав.

Для участия в судебном разбирательстве гражданам необходимо направить в адрес ведомства комплект документов до 2 марта 2026 года. После этой даты, как уточнили в Роспотребнадзоре, заявителям будет рекомендовано обращаться в суд самостоятельно.

Шоу планировалось провести 23 декабря 2025 года на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Об отмене мероприятия, по данным администрации площадки, стало известно за четыре дня до даты проведения, при этом информация о переносе или отмене отсутствовала на сайте организаторов. Позднее стало известно, что представление не состоялось и в ряде других городов. Зрители, попытавшиеся вернуть деньги за билеты, сообщили, что организаторы перестали выходить на связь, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
