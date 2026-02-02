Роспотребнадзор предложил зрителям отмененного «Щелкунчика» коллективный иск

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области намерено обратиться в суд с коллективным иском в защиту зрителей, которым не вернули деньги за отмененное в Екатеринбурге шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что компания «Ледовые сезоны» не вернула средства за неоказанные услуги в добровольном порядке. В связи с этим пострадавшим потребителям предложили присоединиться к групповому иску для защиты своих прав.