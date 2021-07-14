«Отделался легким испугом». В Госдуме оценили приговор блогеру-лихачу Билу

Ранее сегодня стало известно, что Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы и лишению прав на три года. В рамках ограничения свободы блогеру запретили покидать жилище в вечернее и ночное время, выезжать за пределы Московской области, менять постоянное места жительства без уведомления контролирующего органа.

1 апреля Эдвард Билл устроил ДТП с пятью машинами на Садовом кольце. Одна из пострадавших — сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова — была госпитализирована в очень тяжелом состоянии. Тогда же выяснилось, что за три месяца блогер нарушил ПДД больше 400 раз, а на его машине стояли подложные номера. Суд отказался прекращать дело, несмотря на примирение сторон.