Сажать нельзя помиловать. Скандального блогера после массового ДТП освободили в зале суда
Законодатели и общественники в эфире НСН обсудили хамство водителей из «элиты» на дорогах.
Тверской суд Москвы запретил видеоблогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль – прим. НСН) покидать жилье, пользоваться интернетом и водить автомобиль. Такими стали санкции в рамках запрета определенных действий по делу о ДТП на Садовом кольце. При этом суд не стал арестовывать блогера, который признал, что в момент массового ДТП с был за рулем машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, 1 апреля в Москве блогер-пранкер Эдвард Бил на Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала женщина. Сейчас она находится в больнице в коме. На Била с января 2021 года выписано более 400 неоплаченных штрафов за превышение скорости.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что московские дороги намеренно не хотят делать безопасными, потому что чиновники любят выезжать на встречку, чтобы объехать пробку.
«Самые страшные аварии происходят при выезде на встречную полосу. Это лобовые столкновения, такие как сегодня - выскочил на встречку и собрал несколько машин. Не только на Садовом, а вообще везде надо ставить специальные барьеры. Сейчас есть тросовые ограждения – легкие барьеры, натянутые с определенной периодичностью. Они менее травматично действует, и выехать на встречку просто невозможно. К сожалению, у нас, учитывая огромное количество чиновников и начальников в Москве, сделать это крайне сложно. Привычка нашего начальства с красивыми номерами нарушать ПДД, когда надо и не надо, является тем барьером, которые удерживают московские власти от того, чтобы все дороги сделать безопасными, сделав технически невозможным выезд на встречную полосу», - заявил он.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал в эфире НСН, что проблема хамского отношения более наглядно проявляется в автомобильной сфере.
«Это вопрос культуры и нравственности. Такие люди везде себя ведут определенным хамским образом. Просто на дорогах это особенно бросается в глаза из-за повышенной опасности. Но проблема не в том, что они плохо знают правила дорожного движения. Они их игнорируют, так же как и любые этические нормы, и необоснованно ставят себя выше всех других участников общественных отношений. Мы имеем дело с определенным слоем граждан, чаще молодежи, которые благодаря статусу и капиталу своих родителей получают некие материальные возможности для того, чтобы вести себя неадекватно. Это неизлечимо, перевоспитывать их уже поздно», - добавил он.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил конфисковать машины у злостных нарушителей правил дорожного движения. Он добавил, что в ближайшее время возглавляемая им партия внесет соответствующий законопроект в Госдуму.
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