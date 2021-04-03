Сажать нельзя помиловать. Скандального блогера после массового ДТП освободили в зале суда

Тверской суд Москвы запретил видеоблогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль – прим. НСН) покидать жилье, пользоваться интернетом и водить автомобиль. Такими стали санкции в рамках запрета определенных действий по делу о ДТП на Садовом кольце. При этом суд не стал арестовывать блогера, который признал, что в момент массового ДТП с был за рулем машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 1 апреля в Москве блогер-пранкер Эдвард Бил на Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала женщина. Сейчас она находится в больнице в коме. На Била с января 2021 года выписано более 400 неоплаченных штрафов за превышение скорости.