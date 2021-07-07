Суд не стал закрывать дело блогера Била, несмотря на компенсацию и примирение сторон

Пресненский суд Москвы не стал прекращать уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, устроившего массовое ДТП в центре Москвы, несмотря на примирение сторон, сообщает РИА Новости.

«Судом отказано в удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего, обвиняемого и его защитников о прекращении уголовного дела», - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

По ее словам, мера пресечения в отношении блогера продлена до 30 декабря.

В середине мая стало известно, что Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП сотруднице Госдумы Марии Артемовой. Сумму компенсации не разгласили. При этом защита блогера выступила с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Адвокат Артемовой также подтвердил информацию о получении компенсации и примирении сторон.

Блогер Бил собирается продать все свои машины для выплаты компенсации пострадавшей в ДТП

ДТП с участием Эдварда Била, настоящее имя которого Эдуард Биль, произошло 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами, в результате чего серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, а также открытые переломы ног и перелом таза.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение. Билу грозит до двух лет колонии. Тверской районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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ФОТО: РИА Новости
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