Блогера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП

Блогера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года по делу о ДТП в центре столицы.

Теперь блогеру запрещено покидать место проживания в период с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также менять постоянное место жительства без предварительного уведомления контролирующему органу.

Напомним, что 1 апреля Бил на своей «Ауди» в центре Москвы не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав аварию, в которой столкнулись несколько машин. В ДТП серьёзно пострадала Мария Артёмова, женщина до сих пор проходит лечение.

Блогер Бил собирается продать все свои машины для выплаты компенсации пострадавшей в ДТП

В середине мая стало известно, что Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП сотруднице Госдумы Марии Артемовой. Сумму компенсации не разгласили. При этом защита блогера выступила с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Адвокат Артемовой также подтвердил информацию о получении компенсации и примирении сторон, но дело закрыто не было.

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