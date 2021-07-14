Блогера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП

Блогера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года по делу о ДТП в центре столицы.

Теперь блогеру запрещено покидать место проживания в период с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также менять постоянное место жительства без предварительного уведомления контролирующему органу.

Напомним, что 1 апреля Бил на своей «Ауди» в центре Москвы не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав аварию, в которой столкнулись несколько машин. В ДТП серьёзно пострадала Мария Артёмова, женщина до сих пор проходит лечение.