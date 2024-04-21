От Москвы и дальше: Россияне выбирают отдых в России и за рубежом
Российские путешественники отправляются в страны ЕС, Тайланд, Китай и Африку, а также выбирают внутренний туризм – с ранним бронированием.
Российские путешественники снова заинтересовались поездками в Европу, пишет РБК со ссылкой на источники.
По данным туристических компаний, перед началом летнего сезона фиксируется повышение спроса на так называемые комбинированные туры, которые предусматривают поездку в несколько стран.
МАНЯЩИЙ ШЕНГЕН
Шенгенские визы, которые начинает выдавать россиянам Болгария, упростят отдых в этой стране и на Кипре, а также всех стран Шенгенской зоны, объяснил в интервью НСН вице-президент АТОР Артур Мурадян .
«Будут выдаваться два типа виз. Первый (тип С) - для Болгарии и других стран, не входящих в Шенгенский договор, но являющихся частью Евросоюза, второй (тип D) – классический Шенген, с которым можно путешествовать везде. Большого роста спроса мы не ожидаем, потому что на первых порах они будут осмотрительны при выдаче виз категории D. Сейчас мы видим, что общее правило – выдавать россиянам краткосрочные визы. При этом туристы, которые рассчитывают обратиться за визой, с которой можно ездить по всему Евросоюзу, скорее всего, так и продолжат пользоваться услугами других стран, таких как Франция, Италия, Греция и Испания», - сказал Мурадян.
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
На майские праздники россияне активно бронируют туры в ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Таиланд, Китай и Африку, рассказал генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«Туристы едут на майские по всем направлениям! Интерес к путешествиям внутри России с каждым годом растет. Калининград пользуется интересом, Владивосток, Хабаровск, когда там начинается цветение. Из дальних направлений на первом месте Ближний Восток во главе с Эмиратами. Достаточно посчитать по количеству рейсов на майские: Дубай, Шарджа, Абу-Даби, добавляется Катар, Оман и Бахрейн. Туристы летят туда активно, визы практически всюду не нужны. Второе место – Китай и Таиланд. При этом Таиланд – это больше пляжный отдых, Китай – много бизнес-туров и совмещенных (бизнес туры плюс отдых). По-прежнему на майские праздники очень хорошо себя чувствует Африка», - сказал Арутюнов.
ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
Россияне должны иметь возможность путешествовать по стране и узнавать ее уникальную природу, историю и культуру, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию курортов.
Глава государства напомнил, что до 2030 года число ежегодных путешествий по стране должно увеличиться в два раза. Президент поручил расширить предложение туристических услуг на любой вкус.
Путин отметил, что туризм дает возможности для создания новых рабочих мест и повышения предпринимательской активности в регионах.
Россияне уже практически раскупили места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА Новости.
Она отметила, что туристы в этом году начали бронировать летние туры с зимы. По ее словам, граждане не хотят остаться без отпуска, поэтому планируют поездки заранее, покупка билетов и бронь в отелях начинается в этом году минимум за четыре месяца до путешествия.
При этом с начала 2024 года цены на летний отдых выросли на 15%. Рост стоимости в преддверии сезона фиксируется на внутрироссийские и зарубежные направления. Средний чек на заграничные курорты начинается от 140 тысяч рублей. В эту сумму входит недельный тур на двух человек и проживание по системе «все включено».
Перегрузка курортов Сочи достигла критической отметки, при этом каждый год россияне везут туда вирусы со всей страны, заявил ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко «Радиоточке НСН».
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