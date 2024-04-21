От Москвы и дальше: Россияне выбирают отдых в России и за рубежом

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Россияне должны иметь возможность путешествовать по стране и узнавать ее уникальную природу, историю и культуру, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию курортов.

Глава государства напомнил, что до 2030 года число ежегодных путешествий по стране должно увеличиться в два раза. Президент поручил расширить предложение туристических услуг на любой вкус.

Путин отметил, что туризм дает возможности для создания новых рабочих мест и повышения предпринимательской активности в регионах.

Россияне уже практически раскупили места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА Новости.